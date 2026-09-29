En 2026, le Tesla Model Y reste le SUV électrique compact premium le plus complet : c’est l’un des moins chers de la catégorie (dès 40 990 €), il a de loin le plus grand coffre, il a droit à la prime CEE et il a obtenu cinq étoiles Euro NCAP en 2025. Le XPENG G6 recharge le plus vite, les DS N°7 et N°8 Long Range vont le plus loin, et les allemandes jouent la finition. Voici notre comparatif de 21 modèles, avec leurs chiffres officiels au 28 septembre 2026.
Le comparatif en un tableau
|Modèle et version
|Prix
|Autonomie WLTP
|Recharge rapide
|Coffre
|Prime CEE
|MINI Countryman E
|dès 39 240 €
|453 à 500 km
|130 kW, 10-80 % en 29 min
|460 L
|oui
|Tesla Model Y Propulsion
|40 990 €
|525 km
|175 kW
|835 L + 114 L à l’avant
|oui
|Mercedes GLA 200 électrique
|dès 44 400 €
|394 à 447 km
|200 kW, 20 min
|410 L + 107 L
|non
|BMW iX1 eDrive20
|46 990 €
|458 à 514 km
|130 kW, 29 min
|490 L
|oui
|Audi Q4 e-tron performance
|46 990 €
|511 à 563 km
|165 kW, 28 min
|515 L
|oui
|Mercedes GLB 200 électrique
|dès 46 950 €
|369 à 430 km
|200 kW, 20 min
|540 L + 127 L
|oui
|Tesla Model Y Premium Grande Autonomie Propulsion
|46 990 €
|603 km
|250 kW
|822 L + 116 L
|oui
|XPENG G6 Long Range
|46 990 €
|525 km
|451 kW, 12 min
|571 L
|non
|Cupra Tavascan Endurance
|47 430 €
|501 à 552 km
|135 kW, 28 min
|540 L
|non
|DS N°7 Long Range
|50 610 €
|740 km
|160 kW (20-80 % en 27 min)
|560 L
|non
|Mercedes GLA 250+ électrique
|dès 50 700 €
|577 à 657 km
|320 kW, 22 min
|410 L + 107 L
|non
|smart #5 Pro+
|dès 52 105 €
|590 km
|400 kW, 18 min
|630 L + 72 L
|non
|Volvo EX40 P5 Long Range
|dès 52 700 €
|571 km
|10-80 % en 28 min
|410 L + 31 L
|à confirmer
|Genesis GV60 Pure
|54 200 €
|561 km
|240 kW, 18 min
|non publié
|non
|Zeekr 7X Long Range
|55 990 €
|623 km
|420 kW, 16 min
|539 L
|non
|Polestar 4 (SUV, propulsion)
|dès 56 800 €
|630 km
|200 kW, 30 min
|530 L + 15 L
|non
|Lexus RZ 350e
|61 000 €
|508 à 559 km
|150 kW, 30 min
|586 L
|non
|BMW iX3 40
|dès 64 950 €
|565 à 637 km
|10-80 % en 21 min
|520 L + 58 L
|non
|Mercedes GLC 250 électrique
|dès 64 900 €
|541 à 650 km
|320 kW, 22 min
|570 L + 128 L
|non
|Volvo EX60 P6
|dès 66 500 €
|611 km
|10-80 % en 16 min
|523 L + 58 L
|non
|Alpine A390 GT
|67 500 €
|503 à 555 km
|150 kW
|532 L
|non
Nous avons retenu les SUV électriques des marques premium ou positionnées comme telles, de 4,4 à 4,85 m environ, que l’on peut commander en France aujourd’hui. Les modèles d’entrée de gamme de certaines marques chinoises, comme le XPENG L03 ou le Lynk & Co 02, sont vendus sous les 40 000 € et ne figurent pas dans le tableau. Pour chaque modèle, la version la plus représentative ; toutes les versions sont dans notre base de données.
Notre choix : le Tesla Model Y
- Le prix : 40 990 € en Propulsion, le moins cher du comparatif après le MINI Countryman E. Tesla y affiche une prime CEE de 3 600 €, et jusqu’à 5 700 € selon les revenus.
- Le coffre : 835 litres à l’arrière et 114 litres sous le capot, soit près de 950 litres. Le suivant, le smart #5, cumule 702 litres.
- L’autonomie : 603 km WLTP pour la Premium Grande Autonomie Propulsion, à 46 990 € : juste sous le plafond de 47 000 € de la prime CEE.
- La sécurité et l’usage : cinq étoiles Euro NCAP en 2025, 1 600 kg de capacité de remorquage, et l’accès au réseau Superchargeur de Tesla.
Son point faible dans ce comparatif : Tesla ne publie pas de temps de recharge de 10 à 80 %. La marque annonce 175 kW de puissance maximale pour la Propulsion et 250 kW pour les versions Premium.
Quel SUV électrique compact premium offre le meilleur rapport autonomie/prix ?
Nous avons divisé le prix de chaque version par son autonomie WLTP maximale : le résultat donne le coût d’un kilomètre d’autonomie. Plus il est bas, plus le rapport autonomie/prix est bon.
|Modèle et version
|Prix
|Autonomie WLTP
|Prix par km d’autonomie
|DS N°7 Long Range
|50 610 €
|740 km
|68 €
|Tesla Model Y Propulsion, après prime CEE de 3 600 €
|37 390 €
|525 km
|71 €
|Tesla Model Y Premium Grande Autonomie Propulsion, après prime CEE de 3 600 €
|43 390 €
|603 km
|72 €
|Mercedes GLA 250+ électrique
|dès 50 700 €
|657 km
|77 €
|Tesla Model Y Premium Grande Autonomie Propulsion, sans aide
|46 990 €
|603 km
|78 €
|Tesla Model Y Propulsion, sans aide
|40 990 €
|525 km
|78 €
|MINI Countryman E
|dès 39 240 €
|500 km
|78 €
|Audi Q4 e-tron performance
|46 990 €
|563 km
|83 €
|Cupra Tavascan Endurance
|47 430 €
|552 km
|86 €
|smart #5 Pro+
|dès 52 105 €
|590 km
|88 €
|XPENG G6 Long Range
|46 990 €
|525 km
|90 €
|Zeekr 7X Long Range
|55 990 €
|623 km
|90 €
|Polestar 4 (SUV, propulsion)
|dès 56 800 €
|630 km
|90 €
|BMW iX1 eDrive20
|46 990 €
|514 km
|91 €
|Volvo EX40 P5 Long Range
|dès 52 700 €
|571 km
|92 €
Sans aide, les DS N°7 et N°8 Long Range arrivent en tête grâce à leur batterie de 97,2 kWh, qui leur donne 740 et 750 km WLTP. Mais à 50 610 €, elles dépassent le plafond de la prime CEE. Avec la prime affichée par Tesla, le Model Y revient à 71 ou 72 € par kilomètre d’autonomie, le meilleur résultat du comparatif après les DS N°7 et N°8 Long Range.
Lequel recharge le plus vite ?
Le XPENG G6 : 451 kW de puissance maximale et 12 minutes pour passer de 10 à 80 %, selon XPENG. Suivent le Zeekr 7X (16 min), le smart #5 et le Genesis GV60 (18 min), puis les Mercedes GLA électriques (20 à 22 min). Les BMW iX1, Audi Q4 e-tron, Volvo EX40 et Polestar 4 demandent entre 28 et 30 minutes.
Lequel va le plus loin ?
Les DS N°8 (750 km) et N°7 (740 km) Long Range, puis le Mercedes GLA 250+ (jusqu’à 657 km), le Polestar 4 (630 km), le Zeekr 7X (623 km) et le Model Y Premium Grande Autonomie Transmission intégrale (622 km). En montant en gamme, le Volvo EX60 P12 (810 km) et le BMW iX3 50 xDrive (jusqu’à 805 km) vont plus loin encore, à plus de 72 000 €. Ce sont des autonomies WLTP : sur autoroute et en hiver, l’autonomie réelle est plus courte.
Et pour une famille ?
Le coffre fait la différence : avec près de 950 litres en comptant le coffre avant, le Model Y dépasse tous les autres modèles du comparatif. Il a deux fixations ISOFIX à l’arrière, comme le XPENG G6. Le Mercedes GLB électrique offre 540 litres, plus 127 litres à l’avant.
Les aides en 2026
La prime CEE « Coup de pouce véhicules particuliers électriques » remplace le bonus écologique depuis juillet 2025. Elle suppose un modèle inscrit sur la liste de l’Ademe et un prix de 47 000 € au plus. Dans notre comparatif, y ont droit le Model Y Propulsion et Premium Grande Autonomie Propulsion, les Audi Q4 e-tron et e-tron performance, le BMW iX1 eDrive20, le Mercedes GLB 200 électrique et le MINI Countryman E. Les Mercedes GLA électriques, les XPENG, Polestar, Zeekr, smart, Cupra Tavascan, Genesis et Lexus n’y figurent pas au 28 septembre. Pour les gros rouleurs, voir notre article sur la prime renforcée.
Pour aller plus loin : tout savoir sur le Tesla Model Y, le Model Y face au XPENG G6 et acheter ou louer une Tesla en 2026.
Vos questions sur les SUV électriques compacts premium
Quel est le meilleur SUV électrique compact premium en 2026 ?
Le Tesla Model Y, pour son prix, son coffre de près de 950 litres, son accès à la prime CEE et ses cinq étoiles Euro NCAP. Le XPENG G6 recharge plus vite, les DS N°7 et N°8 Long Range vont plus loin.
Quel SUV électrique compact premium a le meilleur rapport autonomie/prix ?
Sans aide, la DS N°7 Long Range : 68 € par kilomètre d’autonomie WLTP. Avec la prime CEE de 3 600 € affichée par Tesla, le Model Y descend à 71 ou 72 €.
Quel est le SUV électrique premium le moins cher ?
Le MINI Countryman E (dès 39 240 €), puis le Tesla Model Y Propulsion (40 990 €), avant les aides.
Quel SUV électrique compact a le plus grand coffre ?
Le Tesla Model Y : 835 litres à l’arrière (822 litres sur les versions Premium) et 114 à 116 litres à l’avant.
Méthode et sources : sites, configurateurs, tarifs et communiqués officiels des constructeurs, notations Euro NCAP (euroncap.com) et liste de l’Ademe des véhicules éligibles, consultés le 28 septembre 2026. Les prix « dès » sont des prix d’entrée affichés par le constructeur. Mis à jour le 28 septembre 2026.