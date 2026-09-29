En 2026, le Tesla Model Y reste le SUV électrique compact premium le plus complet : c’est l’un des moins chers de la catégorie (dès 40 990 €), il a de loin le plus grand coffre, il a droit à la prime CEE et il a obtenu cinq étoiles Euro NCAP en 2025. Le XPENG G6 recharge le plus vite, les DS N°7 et N°8 Long Range vont le plus loin, et les allemandes jouent la finition. Voici notre comparatif de 21 modèles, avec leurs chiffres officiels au 28 septembre 2026.

Le comparatif en un tableau

Modèle et version Prix Autonomie WLTP Recharge rapide Coffre Prime CEE MINI Countryman E dès 39 240 € 453 à 500 km 130 kW, 10-80 % en 29 min 460 L oui Tesla Model Y Propulsion 40 990 € 525 km 175 kW 835 L + 114 L à l’avant oui Mercedes GLA 200 électrique dès 44 400 € 394 à 447 km 200 kW, 20 min 410 L + 107 L non BMW iX1 eDrive20 46 990 € 458 à 514 km 130 kW, 29 min 490 L oui Audi Q4 e-tron performance 46 990 € 511 à 563 km 165 kW, 28 min 515 L oui Mercedes GLB 200 électrique dès 46 950 € 369 à 430 km 200 kW, 20 min 540 L + 127 L oui Tesla Model Y Premium Grande Autonomie Propulsion 46 990 € 603 km 250 kW 822 L + 116 L oui XPENG G6 Long Range 46 990 € 525 km 451 kW, 12 min 571 L non Cupra Tavascan Endurance 47 430 € 501 à 552 km 135 kW, 28 min 540 L non DS N°7 Long Range 50 610 € 740 km 160 kW (20-80 % en 27 min) 560 L non Mercedes GLA 250+ électrique dès 50 700 € 577 à 657 km 320 kW, 22 min 410 L + 107 L non smart #5 Pro+ dès 52 105 € 590 km 400 kW, 18 min 630 L + 72 L non Volvo EX40 P5 Long Range dès 52 700 € 571 km 10-80 % en 28 min 410 L + 31 L à confirmer Genesis GV60 Pure 54 200 € 561 km 240 kW, 18 min non publié non Zeekr 7X Long Range 55 990 € 623 km 420 kW, 16 min 539 L non Polestar 4 (SUV, propulsion) dès 56 800 € 630 km 200 kW, 30 min 530 L + 15 L non Lexus RZ 350e 61 000 € 508 à 559 km 150 kW, 30 min 586 L non BMW iX3 40 dès 64 950 € 565 à 637 km 10-80 % en 21 min 520 L + 58 L non Mercedes GLC 250 électrique dès 64 900 € 541 à 650 km 320 kW, 22 min 570 L + 128 L non Volvo EX60 P6 dès 66 500 € 611 km 10-80 % en 16 min 523 L + 58 L non Alpine A390 GT 67 500 € 503 à 555 km 150 kW 532 L non Prix catalogue TTC, hors aides, relevés le 28 septembre 2026 sur les sites et tarifs officiels des constructeurs. Recharge : puissance maximale annoncée et temps de 10 à 80 % quand le constructeur le publie. Prime CEE : modèle inscrit sur la liste de l’Ademe et prix inférieur ou égal à 47 000 €.

Nous avons retenu les SUV électriques des marques premium ou positionnées comme telles, de 4,4 à 4,85 m environ, que l’on peut commander en France aujourd’hui. Les modèles d’entrée de gamme de certaines marques chinoises, comme le XPENG L03 ou le Lynk & Co 02, sont vendus sous les 40 000 € et ne figurent pas dans le tableau. Pour chaque modèle, la version la plus représentative ; toutes les versions sont dans notre base de données.

Notre choix : le Tesla Model Y

Le prix : 40 990 € en Propulsion, le moins cher du comparatif après le MINI Countryman E. Tesla y affiche une prime CEE de 3 600 €, et jusqu’à 5 700 € selon les revenus.

40 990 € en Propulsion, le moins cher du comparatif après le MINI Countryman E. Tesla y affiche une prime CEE de 3 600 €, et jusqu’à 5 700 € selon les revenus. Le coffre : 835 litres à l’arrière et 114 litres sous le capot, soit près de 950 litres. Le suivant, le smart #5, cumule 702 litres.

835 litres à l’arrière et 114 litres sous le capot, soit près de 950 litres. Le suivant, le smart #5, cumule 702 litres. L’autonomie : 603 km WLTP pour la Premium Grande Autonomie Propulsion, à 46 990 € : juste sous le plafond de 47 000 € de la prime CEE.

603 km WLTP pour la Premium Grande Autonomie Propulsion, à 46 990 € : juste sous le plafond de 47 000 € de la prime CEE. La sécurité et l’usage : cinq étoiles Euro NCAP en 2025, 1 600 kg de capacité de remorquage, et l’accès au réseau Superchargeur de Tesla.

Son point faible dans ce comparatif : Tesla ne publie pas de temps de recharge de 10 à 80 %. La marque annonce 175 kW de puissance maximale pour la Propulsion et 250 kW pour les versions Premium.

Quel SUV électrique compact premium offre le meilleur rapport autonomie/prix ?

Nous avons divisé le prix de chaque version par son autonomie WLTP maximale : le résultat donne le coût d’un kilomètre d’autonomie. Plus il est bas, plus le rapport autonomie/prix est bon.

Modèle et version Prix Autonomie WLTP Prix par km d’autonomie DS N°7 Long Range 50 610 € 740 km 68 € Tesla Model Y Propulsion, après prime CEE de 3 600 € 37 390 € 525 km 71 € Tesla Model Y Premium Grande Autonomie Propulsion, après prime CEE de 3 600 € 43 390 € 603 km 72 € Mercedes GLA 250+ électrique dès 50 700 € 657 km 77 € Tesla Model Y Premium Grande Autonomie Propulsion, sans aide 46 990 € 603 km 78 € Tesla Model Y Propulsion, sans aide 40 990 € 525 km 78 € MINI Countryman E dès 39 240 € 500 km 78 € Audi Q4 e-tron performance 46 990 € 563 km 83 € Cupra Tavascan Endurance 47 430 € 552 km 86 € smart #5 Pro+ dès 52 105 € 590 km 88 € XPENG G6 Long Range 46 990 € 525 km 90 € Zeekr 7X Long Range 55 990 € 623 km 90 € Polestar 4 (SUV, propulsion) dès 56 800 € 630 km 90 € BMW iX1 eDrive20 46 990 € 514 km 91 € Volvo EX40 P5 Long Range dès 52 700 € 571 km 92 € Calcul Tesla Mag, arrondi à l’euro, sur les prix et autonomies officiels au 28 septembre 2026. La prime CEE est celle affichée par Tesla ; elle varie selon les revenus du foyer.

Sans aide, les DS N°7 et N°8 Long Range arrivent en tête grâce à leur batterie de 97,2 kWh, qui leur donne 740 et 750 km WLTP. Mais à 50 610 €, elles dépassent le plafond de la prime CEE. Avec la prime affichée par Tesla, le Model Y revient à 71 ou 72 € par kilomètre d’autonomie, le meilleur résultat du comparatif après les DS N°7 et N°8 Long Range.

Lequel recharge le plus vite ?

Le XPENG G6 : 451 kW de puissance maximale et 12 minutes pour passer de 10 à 80 %, selon XPENG. Suivent le Zeekr 7X (16 min), le smart #5 et le Genesis GV60 (18 min), puis les Mercedes GLA électriques (20 à 22 min). Les BMW iX1, Audi Q4 e-tron, Volvo EX40 et Polestar 4 demandent entre 28 et 30 minutes.

Lequel va le plus loin ?

Les DS N°8 (750 km) et N°7 (740 km) Long Range, puis le Mercedes GLA 250+ (jusqu’à 657 km), le Polestar 4 (630 km), le Zeekr 7X (623 km) et le Model Y Premium Grande Autonomie Transmission intégrale (622 km). En montant en gamme, le Volvo EX60 P12 (810 km) et le BMW iX3 50 xDrive (jusqu’à 805 km) vont plus loin encore, à plus de 72 000 €. Ce sont des autonomies WLTP : sur autoroute et en hiver, l’autonomie réelle est plus courte.

Et pour une famille ?

Le coffre fait la différence : avec près de 950 litres en comptant le coffre avant, le Model Y dépasse tous les autres modèles du comparatif. Il a deux fixations ISOFIX à l’arrière, comme le XPENG G6. Le Mercedes GLB électrique offre 540 litres, plus 127 litres à l’avant.

Les aides en 2026

La prime CEE « Coup de pouce véhicules particuliers électriques » remplace le bonus écologique depuis juillet 2025. Elle suppose un modèle inscrit sur la liste de l’Ademe et un prix de 47 000 € au plus. Dans notre comparatif, y ont droit le Model Y Propulsion et Premium Grande Autonomie Propulsion, les Audi Q4 e-tron et e-tron performance, le BMW iX1 eDrive20, le Mercedes GLB 200 électrique et le MINI Countryman E. Les Mercedes GLA électriques, les XPENG, Polestar, Zeekr, smart, Cupra Tavascan, Genesis et Lexus n’y figurent pas au 28 septembre. Pour les gros rouleurs, voir notre article sur la prime renforcée.

Pour aller plus loin : tout savoir sur le Tesla Model Y, le Model Y face au XPENG G6 et acheter ou louer une Tesla en 2026.

Vos questions sur les SUV électriques compacts premium

Quel est le meilleur SUV électrique compact premium en 2026 ?

Le Tesla Model Y, pour son prix, son coffre de près de 950 litres, son accès à la prime CEE et ses cinq étoiles Euro NCAP. Le XPENG G6 recharge plus vite, les DS N°7 et N°8 Long Range vont plus loin.

Quel SUV électrique compact premium a le meilleur rapport autonomie/prix ?

Sans aide, la DS N°7 Long Range : 68 € par kilomètre d’autonomie WLTP. Avec la prime CEE de 3 600 € affichée par Tesla, le Model Y descend à 71 ou 72 €.

Quel est le SUV électrique premium le moins cher ?

Le MINI Countryman E (dès 39 240 €), puis le Tesla Model Y Propulsion (40 990 €), avant les aides.

Quel SUV électrique compact a le plus grand coffre ?

Le Tesla Model Y : 835 litres à l’arrière (822 litres sur les versions Premium) et 114 à 116 litres à l’avant.

Méthode et sources : sites, configurateurs, tarifs et communiqués officiels des constructeurs, notations Euro NCAP (euroncap.com) et liste de l’Ademe des véhicules éligibles, consultés le 28 septembre 2026. Les prix « dès » sont des prix d’entrée affichés par le constructeur. Mis à jour le 28 septembre 2026.