Dans dix jours, le 6 octobre, le Comité technique pour les véhicules à moteur (TCMV) doit voter à Bruxelles sur l’homologation européenne du FSD de Tesla. Voici ce qu’on sait avec certitude à l’approche de cette échéance, et ce qui reste encore à confirmer.

Ce qui est confirmé

Six pays européens ont validé le FSD Supervisé de Tesla, le dernier en date étant la Slovénie le 8 septembre. Tesla a déposé son dossier technique à Bruxelles le 1er septembre. En France, deux véhicules équipés du FSD sont testés sur le circuit de Linas-Montlhéry, à la suite de l’échange du 2 septembre entre le ministre des Transports Philippe Tabarot et Elon Musk — un revirement notable après des semaines de prudence affichée. Notre article complet sur le calendrier européen détaille l’ensemble des positions nationales.

Ce qui reste à confirmer

Les résultats précis des essais de Linas-Montlhéry n’ont pas encore été communiqués publiquement ; ils sont attendus avant le vote du 6 octobre. La position définitive de l’Allemagne, dont l’avis pèse lourd dans la décision collective du TCMV, n’est pas non plus arrêtée — le pays étudie notamment la question du dépassement de vitesse par le système. Sans ces deux éléments, il est encore trop tôt pour dire si le vote du 6 octobre sera favorable à une homologation applicable aux 27 pays de l’Union en une seule fois.

Un rappel qui vaut la peine d’être répété à l’approche de cette échéance : même homologué, le FSD reste un système d’aide à la conduite de niveau 2 supervisé. Le conducteur doit rester attentif et prêt à reprendre la main à tout moment.

La suite

Tesla Mag suivra de près les jours précédant le 6 octobre, notamment si des résultats des essais français ou une position allemande officielle sont communiqués avant le vote.

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Source : Tesla Mag.