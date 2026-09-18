Actu mobilité électrique Tesla FSD en Europe : ce qu’on sait, ce qui reste à confirmer à dix jours du vote du 6 octobre
ParTeslam

FSD en Europe : ce qu’on sait, ce qui reste à confirmer à dix jours du vote du 6 octobre

Autocollant de véhicule d'essai de la Commission européenne sur une Tesla en test. Photo : Tesla Mag.
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Dans dix jours, le 6 octobre, le Comité technique pour les véhicules à moteur (TCMV) doit voter à Bruxelles sur l’homologation européenne du FSD de Tesla. Voici ce qu’on sait avec certitude à l’approche de cette échéance, et ce qui reste encore à confirmer.

Ce qui est confirmé

Six pays européens ont validé le FSD Supervisé de Tesla, le dernier en date étant la Slovénie le 8 septembre. Tesla a déposé son dossier technique à Bruxelles le 1er septembre. En France, deux véhicules équipés du FSD sont testés sur le circuit de Linas-Montlhéry, à la suite de l’échange du 2 septembre entre le ministre des Transports Philippe Tabarot et Elon Musk — un revirement notable après des semaines de prudence affichée. Notre article complet sur le calendrier européen détaille l’ensemble des positions nationales.

Ce qui reste à confirmer

Les résultats précis des essais de Linas-Montlhéry n’ont pas encore été communiqués publiquement ; ils sont attendus avant le vote du 6 octobre. La position définitive de l’Allemagne, dont l’avis pèse lourd dans la décision collective du TCMV, n’est pas non plus arrêtée — le pays étudie notamment la question du dépassement de vitesse par le système. Sans ces deux éléments, il est encore trop tôt pour dire si le vote du 6 octobre sera favorable à une homologation applicable aux 27 pays de l’Union en une seule fois.

Un rappel qui vaut la peine d’être répété à l’approche de cette échéance : même homologué, le FSD reste un système d’aide à la conduite de niveau 2 supervisé. Le conducteur doit rester attentif et prêt à reprendre la main à tout moment.

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Tesla Mag suivra de près les jours précédant le 6 octobre, notamment si des résultats des essais français ou une position allemande officielle sont communiqués avant le vote.

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Source : Tesla Mag.

Teslam

Fondateur de Tesla Mag | Analyste Stratégique Mobilité & IA Observateur privilégié de l'écosystème Tesla depuis 2013, il décrypte les ruptures technologiques d'Elon Musk avec une rigueur d'expert. Spécialiste des infrastructures IRVE et des marchés Tesla Energy (100 GW), il analyse l'impact de l'IA sur la conduite autonome (FSD) et l'industrie automobile mondiale.

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