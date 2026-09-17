La Slovénie vient de devenir, le 8 septembre, le sixième pays européen à autoriser le FSD (Supervisé) de Tesla — après les Pays-Bas, la Belgique, le Danemark, l’Estonie et la Lituanie. En France, deux véhicules équipés du FSD doivent être testés sur le circuit de Linas-Montlhéry d’ici la fin du mois. Dans trois semaines, le 6 octobre, un vote à Bruxelles peut faire basculer toute l’Union européenne d’un coup.

Six feux verts en quelques mois, et la France qui change de position

Chaque validation nationale est traitée isolément par la presse généraliste — un pays de plus, une brève. Prise une par une, la Slovénie du 8 septembre ressemble à une formalité de plus. Mise bout à bout avec les cinq validations précédentes, elle dessine une autre histoire : en un peu plus de six mois, six pays européens ont reconnu l’homologation néerlandaise du FSD, délivrée par l’autorité RDW.

Le vrai changement de ton, c’est la France. Il y a six semaines encore, le ministre des Transports Philippe Tabarot jugeait le FSD « pas suffisamment sûr » pour les routes françaises. Le 2 septembre, après un appel qu’il a lui-même qualifié d’« échange constructif » avec Elon Musk, tout change : la France accepte de tester deux véhicules Tesla équipés du FSD sur le circuit de Linas-Montlhéry, une étape préalable à un possible soutien français à l’homologation européenne. Tabarot précise que les autorités françaises travaillent « depuis plusieurs mois » avec Tesla sur les adaptations techniques nécessaires au réseau routier français.

Le 6 octobre, un vote qui vaut pour les 27

Tesla a déposé son dossier technique à Bruxelles le 1er septembre. La décision revient au Comité technique pour les véhicules à moteur (TCMV), dont le vote est attendu le 6 octobre à Bruxelles. Une homologation validée à ce niveau s’appliquerait d’un coup aux 27 pays de l’Union, sans que chacun ait à rejouer individuellement la procédure suivie par la Slovénie ou les Pays-Bas.

Reste l’inconnue allemande. L’Allemagne, réputée pour la rigueur de ses autorités d’homologation, étudie notamment la question du dépassement de vitesse par le système — et sa position, pas encore arrêtée, s’annonce déterminante pour l’issue du vote d’octobre.

Un rappel utile, pour ne pas surpromettre : le FSD reste, dans toutes ces validations, un système d’aide à la conduite de niveau 2 supervisé. Le conducteur doit rester attentif et prêt à reprendre la main à tout moment — ce n’est pas une conduite autonome au sens strict, celle que pratiquent déjà en Europe certains opérateurs de robotaxis de niveau 4 comme Waymo à Londres et Munich, ou WeRide, qui opère déjà des navettes autonomes au stade Roland-Garros et à Châteauroux. Tesla suit une trajectoire différente : un niveau 2 qui s’améliore en continu grâce aux données de millions de véhicules, avec l’ambition de converger progressivement vers l’autonomie complète plutôt que d’y aller directement.

Ce que ça changerait pour les propriétaires Tesla en France

Si le calendrier tient — tests concluants à Montlhéry, vote favorable le 6 octobre — les propriétaires Tesla en France pourraient accéder au FSD Supervisé avant la fin de l’année. Notre analyse complète du calendrier d’homologation détaille les positions des 27 pays et ce que l’arrivée des robotaxis de niveau 4 en Europe change pour la comparaison avec l’approche Tesla.

La suite

Les résultats des tests sur le circuit de Linas-Montlhéry sont attendus fin septembre, juste avant le vote du 6 octobre à Bruxelles. Tesla Mag suivra les deux échéances de près.

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Sources : Tesla Mag, Automobile Propre, Le Blog Auto, Titres Presse.