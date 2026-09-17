La Tesla Model X reste unique dans la gamme grâce à ses portes Falcon Wing et sa configuration à trois rangées. Elle demande aussi quelques réflexes spécifiques que la Model 3 ou la Model Y n’exigent pas. Voici l’essentiel.

Tableau récapitulatif

Catégorie Astuce Gain Portes Ouvrir à distance : poignée, double-appui sur la clé, ou appli Accès mains libres avec les enfants Portes Régler la hauteur d’ouverture pour un garage bas Évite tout contact avec le plafond Portes Connaître l’ouverture d’urgence (derrière la grille du haut-parleur) Sécurité en cas de panne électrique Habitacle Activer le mode Défense Bioarme Filtration HEPA + charbon actif Coffre Rabattre la 3e rangée pour le volume maximal Optimiser l’espace de chargement Remorquage Vérifier la capacité de remorquage avec attelage Tractage jusqu’à 2 268 kg selon version Batterie Limiter la charge à 80 % au quotidien +longévité batterie

Les portes Falcon Wing : ce qu’il faut savoir

Les portes Falcon Wing s’ouvrent en appuyant sur la poignée, en double-appuyant sur le bouton dédié de la clé, depuis l’application, ou via l’icône à l’écran. Elles sont équipées de plusieurs capteurs qui détectent la présence de personnes ou d’objets à proximité : si un obstacle est repéré, la porte ajuste ou arrête son mouvement. Ces capteurs ne couvrent cependant pas toutes les zones à tout moment, en particulier pendant le mouvement — mieux vaut donc rester attentif dans un parking serré plutôt que de faire une confiance aveugle à la détection automatique.

Pour un garage au plafond bas, la hauteur d’ouverture des portes est réglable dans les paramètres du véhicule : le système mémorise la limite et n’ouvre plus au-delà, évitant tout contact.

L’ouverture d’urgence, à connaître avant d’en avoir besoin

En cas de coupure électrique ou de panne, chaque porte Falcon Wing dispose d’une commande manuelle cachée derrière la grille du haut-parleur, sur le panneau intérieur : tirez doucement la grille pour la détacher, et un câble métallique permet d’ouvrir la porte à la main. C’est le genre d’information qu’on préfère avoir lue à l’avance plutôt que de découvrir en urgence.

Troisième rangée et coffre

Avec la troisième rangée relevée, le volume de coffre est logiquement réduit ; la rabattre électriquement depuis l’écran ou l’application libère l’intégralité du volume de chargement. Pour les familles nombreuses au quotidien, il vaut mieux tester l’installation/désinstallation des sièges enfants sur la troisième rangée avant l’achat d’accessoires : l’accès est plus étroit qu’en deuxième rangée.

Remorquage et Défense Bioarme

La Model X fait partie des rares Tesla capables de remorquer (jusqu’à 2 268 kg selon la version, avec l’attelage adapté) — un vrai atout pour une caravane légère ou un bateau. Comme la Model S et la Model Y, elle propose aussi le mode Défense Bioarme : filtre HEPA (99,97 % des particules dès 0,3 micromètre) associé à un filtre à charbon actif, avec mise en surpression de l’habitacle pour limiter l’air extérieur non filtré.

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Sources : manuel du propriétaire Tesla Model X, Tesla, Tesery, Not a Tesla App.