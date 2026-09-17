La Tesla Model X reste unique dans la gamme grâce à ses portes Falcon Wing et sa configuration à trois rangées. Elle demande aussi quelques réflexes spécifiques que la Model 3 ou la Model Y n’exigent pas. Voici l’essentiel.
Tableau récapitulatif
|Catégorie
|Astuce
|Gain
|Portes
|Ouvrir à distance : poignée, double-appui sur la clé, ou appli
|Accès mains libres avec les enfants
|Portes
|Régler la hauteur d’ouverture pour un garage bas
|Évite tout contact avec le plafond
|Portes
|Connaître l’ouverture d’urgence (derrière la grille du haut-parleur)
|Sécurité en cas de panne électrique
|Habitacle
|Activer le mode Défense Bioarme
|Filtration HEPA + charbon actif
|Coffre
|Rabattre la 3e rangée pour le volume maximal
|Optimiser l’espace de chargement
|Remorquage
|Vérifier la capacité de remorquage avec attelage
|Tractage jusqu’à 2 268 kg selon version
|Batterie
|Limiter la charge à 80 % au quotidien
|+longévité batterie
Les portes Falcon Wing : ce qu’il faut savoir
Les portes Falcon Wing s’ouvrent en appuyant sur la poignée, en double-appuyant sur le bouton dédié de la clé, depuis l’application, ou via l’icône à l’écran. Elles sont équipées de plusieurs capteurs qui détectent la présence de personnes ou d’objets à proximité : si un obstacle est repéré, la porte ajuste ou arrête son mouvement. Ces capteurs ne couvrent cependant pas toutes les zones à tout moment, en particulier pendant le mouvement — mieux vaut donc rester attentif dans un parking serré plutôt que de faire une confiance aveugle à la détection automatique.
Pour un garage au plafond bas, la hauteur d’ouverture des portes est réglable dans les paramètres du véhicule : le système mémorise la limite et n’ouvre plus au-delà, évitant tout contact.
L’ouverture d’urgence, à connaître avant d’en avoir besoin
En cas de coupure électrique ou de panne, chaque porte Falcon Wing dispose d’une commande manuelle cachée derrière la grille du haut-parleur, sur le panneau intérieur : tirez doucement la grille pour la détacher, et un câble métallique permet d’ouvrir la porte à la main. C’est le genre d’information qu’on préfère avoir lue à l’avance plutôt que de découvrir en urgence.
Troisième rangée et coffre
Avec la troisième rangée relevée, le volume de coffre est logiquement réduit ; la rabattre électriquement depuis l’écran ou l’application libère l’intégralité du volume de chargement. Pour les familles nombreuses au quotidien, il vaut mieux tester l’installation/désinstallation des sièges enfants sur la troisième rangée avant l’achat d’accessoires : l’accès est plus étroit qu’en deuxième rangée.
Remorquage et Défense Bioarme
La Model X fait partie des rares Tesla capables de remorquer (jusqu’à 2 268 kg selon la version, avec l’attelage adapté) — un vrai atout pour une caravane légère ou un bateau. Comme la Model S et la Model Y, elle propose aussi le mode Défense Bioarme : filtre HEPA (99,97 % des particules dès 0,3 micromètre) associé à un filtre à charbon actif, avec mise en surpression de l’habitacle pour limiter l’air extérieur non filtré.
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Sources : manuel du propriétaire Tesla Model X, Tesla, Tesery, Not a Tesla App.