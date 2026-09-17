Actu mobilité électrique Guides d'achat Tesla contre thermique : le vrai coût sur 5 ans, calculé modèle par modèle
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Tesla contre thermique : le vrai coût sur 5 ans, calculé modèle par modèle

Tesla Model 3. Photo : Tesla.
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Le prix d’achat plus élevé reste, chez la plupart des lecteurs qui hésitent encore, l’objection numéro un contre une Tesla. On a donc fait le calcul complet : achat, énergie, entretien et assurance, sur cinq ans et 15 000 km par an, Model 3 et Model Y face à quatre thermiques équivalentes. Dans les quatre cas, l’écart de prix à l’achat est largement rattrapé — et parfois très largement dépassé — par l’écart de coût d’usage.

Model 3 face aux compactes : jusqu’à 5 830 € d’écart

Face à une Peugeot 308 essence (33 400 €, 6,0 L/100 km), la Model 3 Propulsion (36 990 €) part avec 3 590 € de moins au compteur à l’achat. Cinq ans plus tard, carburant contre recharge à domicile, entretien et assurance inclus, l’écart total en faveur de la Model 3 atteint 5 830 € — l’écart de prix à l’achat s’est donc entièrement inversé. Face à une Volkswagen Golf (30 900 €, 6,6 L/100 km), pourtant l’une des thermiques les plus sobres du marché, l’écart se resserre mais reste net : 4 310 € sur cinq ans en faveur de la Model 3.

Model Y face aux SUV : jusqu’à 12 790 € d’écart

Le calcul est encore plus marqué côté SUV, où les thermiques consomment davantage. Face à une Peugeot 3008 essence (37 200 €, 5,8 L/100 km), la Model Y (39 990 €) creuse un écart de 5 820 € sur cinq ans malgré un ticket d’entrée plus élevé de 2 790 €. Face à un Volkswagen Tiguan (40 900 €, 7,8 L/100 km), plus gourmand, l’écart grimpe à 12 790 € sur cinq ans — alors que les deux véhicules partent quasiment au même prix à l’achat.

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Le detail poste par poste : recharge à domicile (0,18 €/kWh en moyenne) contre SP95-E10 à 2,18 €/L, entretien environ deux fois moins cher côté Tesla (autour de 600 € contre 1 200 € sur cinq ans), et une assurance légèrement plus élevée côté Tesla qui ne suffit pas à combler l’écart.

Le détail, modèle par modèle

Ces quatre écarts sont calculés en détail, poste par poste et année par année, dans notre comparateur Tesla vs thermique : vous pouvez y entrer votre propre kilométrage annuel et comparer directement votre thermique actuelle à la Tesla qui vous intéresse.

Pour aller plus loin, trois autres outils publiés cette semaine complètent le calcul : notre comparateur des tarifs de recharge par réseau, notre test d’autonomie réelle en hiver pour ne pas se fier seulement aux chiffres WLTP, et notre point sur la décote réelle à la revente, qui joue aussi dans le calcul total si vous ne gardez pas le véhicule cinq ans.

Combien coûterait votre passage à la Tesla ?

Entrez votre thermique actuelle et votre kilométrage : le comparateur calcule l’écart réel sur 5 ans, poste par poste.

Calculer mon coût réel

Source : calcul Tesla Mag, à partir des prix constructeurs et des tarifs carburant/électricité de septembre 2026.

Teslam

Fondateur de Tesla Mag | Analyste Stratégique Mobilité & IA Observateur privilégié de l'écosystème Tesla depuis 2013, il décrypte les ruptures technologiques d'Elon Musk avec une rigueur d'expert. Spécialiste des infrastructures IRVE et des marchés Tesla Energy (100 GW), il analyse l'impact de l'IA sur la conduite autonome (FSD) et l'industrie automobile mondiale.

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