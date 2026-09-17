Le prix d’achat plus élevé reste, chez la plupart des lecteurs qui hésitent encore, l’objection numéro un contre une Tesla. On a donc fait le calcul complet : achat, énergie, entretien et assurance, sur cinq ans et 15 000 km par an, Model 3 et Model Y face à quatre thermiques équivalentes. Dans les quatre cas, l’écart de prix à l’achat est largement rattrapé — et parfois très largement dépassé — par l’écart de coût d’usage.

Model 3 face aux compactes : jusqu’à 5 830 € d’écart

Face à une Peugeot 308 essence (33 400 €, 6,0 L/100 km), la Model 3 Propulsion (36 990 €) part avec 3 590 € de moins au compteur à l’achat. Cinq ans plus tard, carburant contre recharge à domicile, entretien et assurance inclus, l’écart total en faveur de la Model 3 atteint 5 830 € — l’écart de prix à l’achat s’est donc entièrement inversé. Face à une Volkswagen Golf (30 900 €, 6,6 L/100 km), pourtant l’une des thermiques les plus sobres du marché, l’écart se resserre mais reste net : 4 310 € sur cinq ans en faveur de la Model 3.

Model Y face aux SUV : jusqu’à 12 790 € d’écart

Le calcul est encore plus marqué côté SUV, où les thermiques consomment davantage. Face à une Peugeot 3008 essence (37 200 €, 5,8 L/100 km), la Model Y (39 990 €) creuse un écart de 5 820 € sur cinq ans malgré un ticket d’entrée plus élevé de 2 790 €. Face à un Volkswagen Tiguan (40 900 €, 7,8 L/100 km), plus gourmand, l’écart grimpe à 12 790 € sur cinq ans — alors que les deux véhicules partent quasiment au même prix à l’achat.

Le detail poste par poste : recharge à domicile (0,18 €/kWh en moyenne) contre SP95-E10 à 2,18 €/L, entretien environ deux fois moins cher côté Tesla (autour de 600 € contre 1 200 € sur cinq ans), et une assurance légèrement plus élevée côté Tesla qui ne suffit pas à combler l’écart.

Le détail, modèle par modèle

Ces quatre écarts sont calculés en détail, poste par poste et année par année, dans notre comparateur Tesla vs thermique : vous pouvez y entrer votre propre kilométrage annuel et comparer directement votre thermique actuelle à la Tesla qui vous intéresse.

Pour aller plus loin, trois autres outils publiés cette semaine complètent le calcul : notre comparateur des tarifs de recharge par réseau, notre test d’autonomie réelle en hiver pour ne pas se fier seulement aux chiffres WLTP, et notre point sur la décote réelle à la revente, qui joue aussi dans le calcul total si vous ne gardez pas le véhicule cinq ans.

Combien coûterait votre passage à la Tesla ? Entrez votre thermique actuelle et votre kilométrage : le comparateur calcule l’écart réel sur 5 ans, poste par poste. Calculer mon coût réel

Source : calcul Tesla Mag, à partir des prix constructeurs et des tarifs carburant/électricité de septembre 2026.