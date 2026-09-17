Vous roulez en Tesla Model S ? Entre le Yoke, le double écran multimédia et les subtilités héritées de dix ans d’évolution du modèle, il y a toujours quelque chose à découvrir. Voici les astuces qui font vraiment la différence au quotidien.

Note : certaines astuces ci-dessous concernent spécifiquement les versions équipées du volant Yoke ; les autres s’appliquent à toutes les Model S.

Tableau récapitulatif

Catégorie Astuce Gain Conduite Régler la hauteur/inclinaison du Yoke via le bouton molette gauche Position de conduite optimale Conduite Choisir le mode de direction (Léger/Standard/Appuyé) Confort en ville ou précision sur route Multimédia Identifier si votre MCU est en MCU2 ou Ryzen (MCU3) Comprendre les limites d’affichage/appli Habitacle Activer le mode Défense Bioarme Filtration HEPA + charbon actif Batterie Limiter la charge à 80 % au quotidien +longévité batterie Batterie Préconditionner la batterie avant Supercharge Charge plus rapide Toit Vérifier le traitement anti-UV du toit en verre Confort thermique Sécurité Garder la carte-clé sur soi Secours si bug app/Bluetooth

Le Yoke : ce qu’il faut savoir

Sur les versions équipées du volant Yoke, tout se règle via le bouton molette à gauche : tournez-le vers le haut ou le bas pour ajuster la hauteur et l’angle, et vers la gauche ou la droite pour rapprocher ou éloigner le volant. Trois modes de direction sont disponibles dans les réglages : Léger (effort réduit, pratique en ville et pour se garer), Standard (le meilleur compromis dans la plupart des conditions), et Appuyé (plus de retour et de réactivité à vitesse élevée). Beaucoup de propriétaires ignorent qu’ils peuvent changer de mode selon le trajet plutôt que de garder un seul réglage.

MCU2 ou Ryzen (MCU3) : savoir ce que vous avez

Toutes les Model S ne partagent pas le même ordinateur multimédia. Le MCU2 reste une nette amélioration par rapport au tout premier MCU1, mais ce n’est plus la génération la plus rapide : les unités plus récentes embarquent un processeur Ryzen (couramment appelé MCU3 par les propriétaires), avec un écran tactile plus réactif et de meilleures performances d’applications et de lecture multimédia. Savoir laquelle équipe votre véhicule évite de chercher une fluidité que votre matériel ne peut pas offrir — et aide à anticiper si une mise à niveau matérielle vous intéresse.

Mode Défense Bioarme

Disponible sur Model S, Model X et Model Y, ce mode de filtration d’air combine un filtre HEPA (99,97 % des particules à partir de 0,3 micromètre) et un filtre à charbon actif qui neutralise odeurs, gaz, bactéries, virus, pollens et moisissures. Activé, il met l’habitacle en légère surpression pour limiter l’entrée d’air extérieur non filtré — utile en ville dense ou en cas de pic de pollution.

Batterie et recharge

Comme sur les autres Tesla, limiter la charge quotidienne à 80 % préserve la longévité de la batterie sur le long terme ; réservez les 100 % aux longs trajets. Avant un arrêt Supercharge, laisser l’application ou la navigation intégrée préconditionner la batterie accélère sensiblement la vitesse de charge à l’arrivée, surtout par temps froid.

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Sources : manuel du propriétaire Tesla Model S, Tesla, Find My Electric, Not a Tesla App.