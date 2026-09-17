Le Xpeng L03 arrive en concession en France à partir de la mi-septembre 2026, avec un ticket d’entrée à 34 990 €. Les commandes sont ouvertes depuis le 16 juillet, et les premières livraisons sont attendues début octobre. De quoi se faire une place dans un marché où Tesla reste, de très loin, la référence électrique.

Un SUV coupé à quatre niveaux de prix

Le L03 se décline en quatre finitions. La version d’entrée, Autonomie Standard, coûte 34 990 € pour 245 ch et une batterie de 58,3 kWh, avec environ 445 km d’autonomie WLTP. La Grande Autonomie passe à 37 990 € et monte à 520 km grâce à une batterie de 71,2 kWh. Viennent ensuite la Grande Autonomie Ultra à 42 990 €, puis la Performance Ultra Black Edition à 46 990 €, qui gagne 388 ch et la conduite assistée de niveau 3 de série.

Sur le papier, la comparaison avec la Model Y est directe : selon L’Argus, la version Grande Autonomie du L03 coûte entre 3 000 € et 7 100 € de moins que les configurations Model Y équivalentes — même si ces dernières bénéficient du bonus écologique de 3 060 €. La version Performance Ultra, elle, atteint un prix comparable à celui d’une Model Y Premium, mais avec la conduite assistée de niveau 3 incluse plutôt qu’en option payante.

Ce que Xpeng vient chercher

« Il vient compléter la gamme par le bas et va nous permettre d’aller chercher des clients que nous ne pouvions pas toucher jusque-là », explique Thomas Rodier, directeur marketing de Xpeng France, à Automobile Propre. Sa comparaison avec Tesla est directe : « Tesla n’avait pas vraiment de concurrence. Aujourd’hui, Xpeng apporte clairement une alternative. » Il ajoute que la marque attire « beaucoup plus de personnes venant du thermique que ce que nous pensions » — un public que Tesla Mag suit de près depuis que l’électrique est passée, en août, devant le thermique dans les ventes de voitures neuves en France.

Côté objectifs, Xpeng vise 6 000 immatriculations en France sur l’ensemble de sa gamme en 2026, dont environ 800 unités de L03 d’ici la fin de l’année — un volume encore modeste face aux plus de 42 000 Tesla immatriculées en France sur la même période. Le réseau de distribution doit passer d’une quatre-vingtaine à 100 points de vente avant la fin de l’année, avec l’objectif affiché de placer chaque client à moins d’une heure de route d’une concession.

Ce qui manque encore au L03 face à une Tesla

Le prix d’appel est réel, mais deux écarts restent en faveur de Tesla. D’abord le réseau de recharge : les Superchargeurs Tesla, denses sur les grands axes français, n’ont pas d’équivalent chez Xpeng, qui dépend des réseaux tiers (Ionity, Fastned…) comme la plupart des constructeurs généralistes. Ensuite l’autonomie réelle : notre test hiver sur une Model Y Grande Autonomie a mesuré un écart de 45 % entre l’autonomie WLTP annoncée et l’autonomie réelle par grand froid — un écart dont on ne sait pas encore comment le L03 s’en sort, faute de test indépendant en conditions françaises à ce stade.

Sur la durabilité, Tesla peut aussi s’appuyer sur des retours d’usage que Xpeng n’a pas encore en France : notre suivi d’une Model 3 à 400 000 km montre une batterie d’origine toujours à 84 % de capacité. Le L03 n’est en France que depuis quelques semaines ; ce genre de retour long terme viendra plus tard.

La suite

Les premières livraisons françaises sont attendues début octobre, et Xpeng doit présenter le G9L, un SUV plus haut de gamme, au Mondial de l’Auto à Paris en octobre. Tesla Mag suivra les premiers retours d’essai du L03 dès qu’ils seront disponibles, notamment sur l’autonomie réelle en usage quotidien.

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Sources : L’Argus, Automobile Propre, Auto Infos, Journal de l’Automobile.