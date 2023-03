Guide bornes de recharge et installateurs à Lyon

Trouvez grâce à ce guide les stations de recharge accessibles aux propriétaires de véhicules électriques et votre installateur de bornes de recharge à Lyon. Que vous soyez en collectivité ou en maison individuelle à Lyon ou dans sa région, vous trouverez le bon partenaire grâce au Guide Tesla Magazine qui référence les meilleurs installateurs de bornes de recharge sur Lyon.

Vous pouvez formuler votre projet via notre service Charge Direct qui nous permettra de prendre en charge votre projet d’installation de borne de recharge.

Les bornes de recharge installées par les installateurs IRVE partenaires de Tesla Mag sont compatibles avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables: Nissan, Peugeot, Audi, Citroën, BMW, Mercedes, Tesla, Volkswagen, Hyundai, Kia, Volvo, Renault, Ford.

Bornes de recharge publiques à Lyon

Réseau publique Adresse Tarifs ( ChargeMap Pass ) Indigo 5 Rue de la Navigation, 69009 Lyon 0,033 € / minute Izivia Grand Lyon Station 72-76 Rue du Dauphiné,69003 Lyon 96 Rue Joliot Curie 69005 Lyon 5,50 € + 0,064 € / minute à partir de 1 heure 25 minutes de connexion à la borne Nissan 65 Rue du Souvenir, 69009 Lyon Gratuit ChargeGuru 6 Rue Joannes Carret, 69009 Lyon 0,092 € / minute Charge point network 25 Cours Albert Thomas, 69003 Lyon

Qui est Indigo ?

Indigo propose des services de recherche et de réservation de places de stationnement pour faciliter la vie de ses utilisateurs. Avec Indigo, il est facile de trouver et de réserver une place de stationnement adaptée à vos besoins. De plus, l’entreprise propose des offres d’abonnement parking sur-mesure pour répondre aux besoins spécifiques de chaque utilisateur.

Qui est Izivia ?

IZIVIA est un expert de la mobilité électrique depuis 23 ans. Ils ont pour mission de faciliter le rechargement des voitures électriques et offrent une expérience utilisateur simple et pratique.

Qui est Nissan ?

Nissan est un constructeur automobile qui mise sur la technologie, l’innovation et la sobriété dans la conception de ses modèles de voitures. Ils sont également impliqués dans la promotion de la mobilité électrique en proposant des voitures électriques et en installant des bornes de recharge dans leurs concessions pour faciliter la recharge des véhicules électriques. Nissan est soucieux de garantir la sérénité sur la route à ses clients.

Qui est ChargePoint network ?

ChargePoint Network est un réseau de bornes de recharge pour les voitures électriques. Ils ont déployé un grand nombre de bornes dans 1278 zones de charge pour permettre aux conducteurs de recharger facilement leurs véhicules électriques. ChargePoint Network est l’un des plus grands réseaux de bornes de recharge pour les voitures électriques au monde.

Les meilleurs installateurs de borne à Lyon

Installateurs locaux Adresse Isowatt 22 Chemin du Tronchon, 69570 Dardilly S.A electricité 6 ter Rue de la République, 69330 Meyzieu Coborne EGA 5 rue des Allobroques, 69960 Corbas IRVEE Pétré Electricité 14 Rte de Francheville, 69630 Chaponost

Isowatt

Isowatt est une entreprise spécialisée dans l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques, située près de Lyon en Rhône-Alpes. Elle possède la certification RGE (Reconnu Garant de l’Environnement), ce qui garantit que ses prestations respectent les normes en matière de qualité et de respect de l’environnement. Si vous cherchez un installateur de bornes de recharge pour votre voiture électrique, n’hésitez pas à contacter Isowatt.

S.A Electricite

SA Electricité est une entreprise spécialisée dans l’électricité à Lyon. Elle propose des services d’installation, de dépannage et de rénovation électrique pour les particuliers et les entreprises. En plus de ces services, SA Electricité s’occupe également de l’installation de bornes électriques pour les véhicules électriques. Leurs équipes expérimentées sont aptes à gérer des projets complexes et à intervenir en cas de situation de crise pour assurer la disponibilité, la performance et la sécurité des installations.

EGA

La société EGA se spécialise dans l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques dans les départements du Rhône (69) et de la Saône-et-Loire (71). Leurs services comprennent également l’installation, le dépannage et la rénovation électrique.

Pétré electricité

Pétré Electricité est une entreprise qui propose divers services pour améliorer votre habitat et votre espace de travail. Parmi leurs prestations, ils proposent l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques. Ils vous accompagnent dans vos projets d’amélioration pour vous offrir un environnement de travail et de vie de qualité.