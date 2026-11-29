Enedis commence le 1er décembre à changer les heures creuses de 9,3 millions de clients : ce qu’il faut reprogrammer sur votre Tesla

Deuxième phase de la réforme des heures creuses : 8 heures toujours, mais des horaires différents l'hiver et l'été, avec une partie l'après-midi. Ce qu'il faut vérifier pour la recharge de votre Tesla.

À partir du mardi 1er décembre, Enedis lance la deuxième étape de la réforme des heures creuses. Elle concernera, d’ici à la fin octobre 2027, 9,3 millions de clients de plus, et elle apporte une nouveauté : des heures creuses qui changent entre l’hiver et l’été, avec une partie l’après-midi. Si votre Tesla recharge la nuit à heure fixe, voici ce qu’il faut vérifier, et quand.

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Ce qu’Enedis a annoncé

Le gestionnaire du réseau l’explique dans une page publiée le 9 novembre. La réforme, demandée par la Commission de régulation de l’énergie dans le cadre du tarif de réseau TURPE 7, a commencé en novembre 2025. Sa première phase, terminée en mai 2026, a touché environ 1,7 million de clients dont les heures creuses tombaient à de mauvais moments pour le réseau, le matin ou en début de soirée. Selon Enedis, elle a permis de déplacer jusqu’à 1 gigawatt de consommation vers 15 h.

La deuxième phase démarre le 1er décembre 2026 et s’étale jusqu’à la fin octobre 2027. Tout le monde ne change donc pas d’horaires mardi : Enedis précise que chaque client concerné est prévenu par son fournisseur environ un mois avant le changement.

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Toujours 8 heures creuses, mais pas aux mêmes heures l’hiver et l’été

Le total ne bouge pas : 8 heures creuses par jour, dont au moins 5 consécutives la nuit. Ce qui change, c’est leur place. Enedis les répartit à l’intérieur de deux fenêtres, qui ne sont pas les mêmes selon la saison :

Saison Fenêtre de nuit Fenêtre de journée Hiver (1er novembre au 31 mars) entre 21 h et 7 h entre 11 h et 17 h Été (1er avril au 31 octobre) entre 23 h et 7 h entre 10 h et 18 h

Attention à ne pas lire ce tableau trop vite : ce sont des fenêtres, pas des heures creuses. Toute la période de 11 h à 17 h ne sera pas facturée au tarif réduit. Enedis donne un exemple : 6 heures creuses la nuit et 2 l’après-midi en hiver, puis 5 la nuit et 3 l’après-midi en été. Les horaires réels sont fixés localement par Enedis, client par client, et on ne peut pas les choisir.

Pour les premiers clients de cette deuxième phase, le premier passage aux horaires d’été aura lieu le 1er avril 2027, avec un rappel prévu avant.

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Votre Tesla, elle, ne sera pas prévenue

Le compteur Linky bascule à distance, sans technicien ni démarche. Un chauffe-eau branché sur le contact heures pleines/heures creuses suit le nouveau signal tout seul. Mais Enedis cite nommément, parmi les équipements à reprogrammer, « une borne ou un câble de recharge de véhicule électrique », comme tout appareil réglé sur des horaires fixes.

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C’est le cas de la recharge planifiée d’une Tesla. Elle se règle par une heure de début et une heure de fin, pour chaque lieu, d’après le manuel du conducteur (nous l’avions détaillé lors du passage à l’heure d’hiver). La voiture ne connaît pas votre contrat d’électricité. Si vos heures creuses passent par exemple de 22 h-6 h à 23 h-5 h plus deux heures l’après-midi, une recharge programmée à 22 h continuera de démarrer à 22 h, en partie au tarif plein.

Ce qu’il faut faire, dans l’ordre

Attendre le courrier ou le courriel de votre fournisseur. Enedis le dit lui-même : il faut connaître ses nouveaux créneaux avant de modifier quoi que ce soit. Les horaires figurent aussi sur la facture et dans l’espace client.

Enedis le dit lui-même : il faut connaître ses nouveaux créneaux avant de modifier quoi que ce soit. Les horaires figurent aussi sur la facture et dans l’espace client. Caler la recharge de la voiture sur la plage de nuit. C’est la plus longue (au moins 5 heures d’affilée) et celle où la voiture est garée. Réglez l’heure de début et l’heure de fin dans la voiture ou dans l’application, pour le lieu « Domicile ».

C’est la plus longue (au moins 5 heures d’affilée) et celle où la voiture est garée. Réglez l’heure de début et l’heure de fin dans la voiture ou dans l’application, pour le lieu « Domicile ». Vérifier la borne. Si votre borne a sa propre programmation, ou si elle est commandée par une horloge du tableau électrique, réglez-la elle aussi, ou laissez la voiture seule décider. Deux programmations qui se contredisent, c’est une recharge qui ne démarre pas.

Si votre borne a sa propre programmation, ou si elle est commandée par une horloge du tableau électrique, réglez-la elle aussi, ou laissez la voiture seule décider. Deux programmations qui se contredisent, c’est une recharge qui ne démarre pas. Contrôler le premier soir. Ouvrez l’application à l’heure prévue du démarrage et regardez si la recharge a commencé.

Ouvrez l’application à l’heure prévue du démarrage et regardez si la recharge a commencé. Noter la date du 1er avril. Vos horaires de nuit peuvent encore bouger au passage à l’été : il faudra refaire le réglage.

Les heures creuses de l’après-midi : une bonne nouvelle pour qui est à la maison

Pour ceux qui télétravaillent ou dont la voiture reste au garage en semaine, les deux ou trois heures creuses de l’après-midi sont un bonus : c’est le moment où le solaire rend l’électricité abondante, c’est précisément ce que la réforme veut encourager. Il suffit de brancher la voiture et de lancer la recharge pendant ce créneau.

Combien d’énergie cela représente ? Sur une borne de 7,4 kW (monophasé, 32 A), 5 heures font environ 37 kWh, et 2 heures environ 15 kWh. Sur une borne de 11 kW en triphasé, 5 heures donnent environ 55 kWh. Ce sont des calculs Tesla Mag, puissance multipliée par la durée, avant les pertes de la recharge. Pour la plupart des trajets du quotidien, la plage de nuit suffit largement.

Le prix du kWh en heures creuses, lui, dépend de votre contrat, pas d’Enedis. Pour comparer, notre guide où recharger sa Tesla le moins cher fait le point, et l’aide de 500 € annoncée pour les bornes pilotables en 2027 va dans le même sens : faire recharger les voitures quand le réseau a de la marge.

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En résumé

Le 1er décembre 2026 démarre la deuxième phase, étalée jusqu’à fin octobre 2027 : 9,3 millions de clients concernés.

Toujours 8 heures creuses par jour, dont au moins 5 d’affilée la nuit ; une partie peut tomber l’après-midi.

Les horaires diffèrent l’hiver (1er novembre-31 mars) et l’été (1er avril-31 octobre).

Votre fournisseur vous prévient environ un mois avant. Ensuite, reprogrammez la recharge de la Tesla et de la borne.

Comment avez-vous réglé la recharge de votre Tesla ? Les propriétaires en parlent sur le Forum de Mon Tesla Mag, le réseau social gratuit de Tesla Mag.

Sources : Enedis, « Heures creuses : ce qui change à partir du 1er décembre 2026 », 9 novembre 2026 ; manuel du conducteur du Model Y, rubrique « Préchauffage et recharge planifiés ». Calculs d’énergie : Tesla Mag. Photo : Wall Connector Tesla installé à l’extérieur d’une maison à Newton (Massachusetts), 4300streetcar, Wikimedia Commons, CC BY 4.0.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication.