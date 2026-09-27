De décembre 2026 à octobre 2027, Enedis va modifier les heures creuses de 9,3 millions de foyers. Chacun garde 8 heures creuses par jour, dont au moins 5 heures d’affilée la nuit, mais une partie pourra passer l’après-midi, avec des horaires différents l’été et l’hiver. Pour qui recharge sa voiture électrique la nuit, l’essentiel ne bouge pas : il faudra surtout vérifier sa programmation le jour du changement.

Qui est concerné, et quand

La réforme a été décidée par la Commission de régulation de l’énergie (CRE). Sur les 14,5 millions de clients en option heures pleines / heures creuses, 3,5 millions ont déjà des plages conformes aux nouvelles règles : les 11 millions restants verront les leurs changer.

Enedis procède en deux temps. Une première vague a concerné 1,7 million de foyers à partir du 1er novembre 2025, avec les mêmes plages toute l’année. La seconde, de décembre 2026 à octobre 2027, touche 9,3 millions de clients et introduit des plages différentes selon la saison. Aucun calendrier public ne donne la date foyer par foyer : c’est votre fournisseur qui vous prévient, au moins un mois avant.

Ne sont pas concernés :

les clients en option Base, qui paient le même prix à toute heure ;

les offres Tempo, heures super creuses, semaine/week-end ou indexées sur le prix du marché ;

les foyers dont le compteur n’est pas communicant ;

la Corse et l’outre-mer, où ces règles ne s’appliquent pas.

Ce qui change dans vos plages horaires

Le nombre d’heures creuses reste de 8 par jour : c’est leur place qui change. La CRE garantit au moins 5 heures creuses consécutives au cœur de la nuit, et au plus 3 heures l’après-midi. Les foyers dont les plages bougent auront au moins 2 heures creuses entre 11 h et 17 h l’été.

L’été va du 1er avril au 31 octobre, l’hiver du 1er novembre au 31 mars. Selon la CRE, plus de la moitié des foyers auront par exemple toutes leurs heures creuses la nuit en hiver, et deux plages l’été : l’une l’après-midi, l’autre la nuit.

Saison Heures creuses retirées de ces créneaux Heures creuses placées de préférence Hiver (1er novembre – 31 mars) 7 h – 11 h et 17 h – 21 h Placement libre Été (1er avril – 31 octobre) 7 h – 10 h et 18 h – 23 h 2 h – 6 h et 11 h – 17 h Règles de placement des heures creuses. Source : délibération de la CRE n° 2026-33 du 4 février 2026.

Le test le plus simple vient de la CRE : si vos heures creuses actuelles touchent le créneau 7 h – 11 h ou 17 h – 23 h, elles vont bouger.

Recharger la nuit : 5 heures, combien de kilomètres ?

La CRE l’écrit dans sa foire aux questions : 5 heures creuses la nuit, « c’est une durée suffisante pour la recharge de votre véhicule électrique dans le cadre des trajets quotidiens ». Le calcul le confirme.

Point de charge Puissance Énergie en 5 heures Autonomie récupérée Prise domestique (10 A) 2,3 kW 11,5 kWh environ 70 km Prise renforcée (16 A) 3,7 kW 18,5 kWh environ 115 km Borne monophasée (32 A), Wall Connector par exemple 7,4 kW 37 kWh environ 230 km Borne triphasée 11 kW 55 kWh environ 340 km Calcul Tesla Mag pour une consommation de 16 kWh aux 100 km. Les pertes de charge réduisent un peu ces chiffres en pratique.

Sur une borne de 7,4 kW, une seule nuit en heures creuses rend donc plus de 200 km d’autonomie.

Ce qu’il faut faire le jour du changement

Le compteur Linky est mis à jour à distance, sans intervention ni changement de contrat, et un chauffe-eau relié au compteur suit tout seul. Une voiture, elle, ne lit pas le compteur : la CRE rappelle qu’un appareil programmé sans être relié au compteur devra peut-être être reprogrammé.

Sur une Tesla, cela se règle dans l’application ou sur l’écran, dans les réglages de recharge programmée ou de départ programmé : il suffit d’y reporter la nouvelle heure de début des heures creuses. Même chose pour une borne qui gère elle-même ses horaires.

L’été, les heures creuses de l’après-midi ouvrent une possibilité nouvelle : recharger en plein jour au tarif réduit, au moment où la production solaire est la plus forte. Encore faut-il que la voiture soit branchée sur ce créneau, le week-end ou un jour de télétravail par exemple.

Vos nouvelles plages figureront sur votre facture et dans votre espace client, chez votre fournisseur. Vous ne pourrez ni les choisir, ni garder les anciennes : c’est Enedis qui les attribue, et changer de fournisseur ne les modifie pas. La seule façon d’y échapper est de quitter l’option heures creuses.

Le prix du kWh ne bouge pas

La réforme déplace les heures, pas les prix. Au tarif réglementé d’EDF, l’option Heures creuses garde deux prix, sans distinction entre l’été et l’hiver. Depuis le 1er août 2026, le kWh coûte 21,42 centimes en heures pleines et 15,89 centimes en heures creuses, toutes taxes comprises.

Pour 1 000 km à 16 kWh aux 100 km, la recharge revient à 25,42 € en heures creuses, contre 34,27 € en heures pleines (calcul Tesla Mag). Pour chiffrer votre propre cas, notre comparateur de recharge fait le calcul réseau par réseau. La recharge pilotée, qui décale automatiquement la charge sur les heures les moins chères, peut encore réduire la facture : c’est ce que montrait le cas d’une Tesla Model 3 chez Octopus Energy.

Deux autres changements du tarif réglementé comptent pour les conducteurs électriques. Depuis le 1er août 2026, l’option Heures creuses est ouverte dès 3 kVA. Et de 18 à 36 kVA, un client resté en option Base sera basculé en heures creuses s’il n’a pas changé d’option avant le 1er février 2027.

Foire aux questions

Mes heures creuses vont-elles changer ?

Probablement, si elles touchent le créneau 7 h – 11 h ou 17 h – 23 h. Votre fournisseur doit vous prévenir au moins un mois avant le changement.

Pourrai-je encore recharger ma voiture la nuit ?

Oui. Chaque foyer garde au moins 5 heures creuses consécutives la nuit, une durée jugée suffisante par la CRE pour les trajets du quotidien.

Le prix du kWh en heures creuses change-t-il ?

Non. La réforme déplace les plages horaires, pas les prix : au tarif réglementé, le kWh reste à 15,89 centimes en heures creuses depuis le 1er août 2026.

Peut-on garder ses anciennes heures creuses ?

Non. Les plages sont fixées par Enedis, et changer de fournisseur ne les modifie pas. Seul un passage à une autre option, comme Base ou Tempo, permet d’y échapper.

Les abonnés Tempo sont-ils concernés ?

Non. Tempo, les heures super creuses et les offres indexées sur le prix du marché ne sont pas touchées par la réforme.

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Sources : foire aux questions de la CRE sur les heures creuses (6 février 2025) ; délibérations de la CRE n° 2025-78 du 13 mars 2025, n° 2026-33 du 4 février 2026 et n° 2026-147 du 15 juillet 2026 ; Enedis, article mis à jour le 12 février 2026 ; grille du Tarif Bleu d’EDF au 1er août 2026. Informations vérifiées le 25 septembre 2026.