À qui confier la pose d’une borne de recharge à Villefranche-sur-Saône ? Tesla Mag a classé les installateurs de l’agglomération qualifiés IRVE par Qualifelec, à partir des seuls registres publics. Voici les dix mieux notés, leur note sur 100 et la façon dont elle se calcule.

PARTENAIRE DE TESLA MAG NCS, à Beauregard, en face de Villefranche Électricien installé à Beauregard, dans l’Ain, de l’autre côté de la Saône, NCS (NC Sécurité) installe, entretient et vérifie les installations électriques des particuliers et des professionnels, dans un rayon de 100 km. Il conçoit aussi des infrastructures de recharge pour véhicules électriques, et repasse actuellement sa qualification IRVE, obligatoire pour poser une borne de plus de 3,7 kW. Contacter NCS NCS est un partenaire commercial de Tesla Mag. Il ne figure pas dans le classement ci-dessous et n’a eu aucune part à son calcul.

Le classement 2026 des installateurs de bornes de recharge à Villefranche-sur-Saône

AKOUM ELEC, à Denicé, arrive en tête avec 62,9 sur 100. Deux entreprises de Gleizé suivent à égalité, ELECTRO FORCE et SOCADEL, avec 60 sur 100. Entre le premier et le septième, l’écart ne dépasse pas onze points.

Rang Entreprise Note sur 100 Labels détenus Certifications valides Autre métier certifié 1 AKOUM ELEC

Denicé 62,9 Qualifelec 3 Installations électriques 2 ELECTRO FORCE

Gleizé 60,0 Qualifelec 3 Installations électriques 3 SOCADEL

Gleizé 60,0 Qualifelec 2 Installations électriques 4 SILVERSUN TECHNICS

Villefranche-sur-Saône (agence) 59,3 RGE, QualiPV, Qualifelec 5 Photovoltaïque 5 SOLIS

Arnas 59,0 RGE, QualiPV, Qualifelec 3 Photovoltaïque 6 TERTIEL ENTREPRISE

Villefranche-sur-Saône 57,1 Qualifelec 2 Installations électriques 7 TOLTECH ENERGY

Villefranche-sur-Saône 51,8 RGE, QualiPV, Qualifelec 2 Photovoltaïque 8 AGIWATT

Gleizé 39,7 RGE, QualiPV, Qualifelec 2 Photovoltaïque 9 MOURROZ ROBIN

Gleizé 38,0 RGE, Qualifelec 2 Ventilation 10 GERI

Blacé 27,4 Qualifelec 1 — Classement 2026 des installateurs de bornes de recharge de l’agglomération Villefranche Beaujolais Saône, qualifiés IRVE par Qualifelec. Données relevées entre le 3 et le 26 septembre 2026. Calcul Voltadeus pour Tesla Mag.

Qualifelec atteste ici la qualification IRVE. RGE et QualiPV signalent en plus une activité reconnue dans les économies d’énergie et le solaire. Quatre entreprises du classement détiennent les trois labels : SILVERSUN TECHNICS, SOLIS, TOLTECH ENERGY et AGIWATT. Elles intéresseront ceux qui veulent associer la borne à des panneaux solaires.

SILVERSUN TECHNICS est classée pour son agence de Villefranche-sur-Saône ; sa qualification figure dans l’annuaire Qualifelec à l’adresse de son siège, à Lambesc, dans les Bouches-du-Rhône.

Le classement couvre les 18 communes de la Communauté d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône (74 190 habitants), de Villefranche-sur-Saône à Jassans-Riottier, côté Ain. Y figurent les entreprises dont l’annuaire de Qualifelec mentionne la qualification IRVE (infrastructures de recharge pour véhicules électriques). Onze entreprises ont été classées : voici les dix premières.

Chaque note sur 100 vient de trois registres publics : l’annuaire des entreprises qualifiées de Qualifelec, relevé le 26 septembre 2026, la liste des entreprises RGE de l’ADEME et l’API Recherche d’entreprises de l’État, relevées le 3 septembre 2026. Aucun avis de client, aucun questionnaire, rien de ce qu’une entreprise dit d’elle-même n’entre dans la note. Aucune entreprise ne paie pour figurer dans ce classement ni pour y monter.

Critère Calcul Maximum Ancienneté de la certification 3 points par année. Qualifelec ne publiant pas de date, ce critère n’est pas compté ici et la note est ramenée sur 100 30 Ancienneté de l’entreprise 1 point par année 20 Labels 10 points par registre : RGE, QualiPV, Qualifelec 30 Domaines certifiés 2 points par domaine ou par qualification Qualifelec 10 Effectif Selon la tranche d’effectif 6 Forme juridique Entreprise constituée en société 4 Total 100 Barème de la note sur 100.

Ne sont pas classés : les entreprises radiées, les bureaux d’études, les organismes publics et les entreprises qualifiées seulement pour les courants faibles ou les antennes. Le calcul a été réalisé par Voltadeus, partenaire de Tesla Mag.

Une limite à connaître : Qualifelec n’est pas le seul organisme à délivrer une qualification IRVE. Qualit’EnR (qualification Recharge Elec+) et l’AFNOR en délivrent aussi, et ce classement ne les couvre pas encore. Une entreprise de l’agglomération qualifiée par l’un d’eux peut nous écrire, attestation à l’appui, pour y être ajoutée.

Pourquoi exiger la qualification IRVE

Depuis le décret du 12 janvier 2017 sur les infrastructures de recharge, une borne de plus de 3,7 kW doit être posée par un professionnel qualifié. C’est le cas d’une borne murale réglée à 7,4 kW, la puissance la plus courante dans une maison. Une prise renforcée, limitée à 3,7 kW, n’est pas concernée.

La qualification compte aussi pour les aides : le programme Advenir, qui finance des bornes en copropriété et en entreprise, n’accepte que des installateurs qualifiés IRVE.

Questions fréquentes

Quel est le meilleur installateur de bornes de recharge à Villefranche-sur-Saône ?

D’après les registres publics, AKOUM ELEC, à Denicé, obtient la meilleure note de l’agglomération : 62,9 sur 100, devant ELECTRO FORCE et SOCADEL, à Gleizé, avec 60 sur 100. La note mesure l’ancienneté, les qualifications et la solidité de l’entreprise, pas la qualité d’un chantier en particulier : demandez plusieurs devis.

Faut-il un installateur qualifié IRVE pour une borne à la maison ?

Oui, dès que la borne dépasse 3,7 kW : c’est le cas de la plupart des bornes murales, réglées à 7,4 kW. Une prise renforcée, limitée à 3,7 kW, peut être posée par un électricien qui n’a pas cette qualification.

Cherchez son nom ou son numéro SIRET dans l’annuaire de Qualifelec, et dans ceux de Qualit’EnR ou de l’AFNOR s’il se dit qualifié par eux. Demandez aussi son attestation de qualification avec le devis.

Une entreprise peut-elle payer pour apparaître dans ce classement ?

Non. La note ne dépend que des registres publics. Les partenaires de Tesla Mag, comme NCS, sont présentés à part, dans un encart signalé, jamais dans le classement.

Mon entreprise est absente ou une information est fausse : que faire ?

Écrivez-nous à l’adresse indiquée ci-dessous, avec le numéro SIRET de l’entreprise. Chaque demande est vérifiée dans les registres cités plus haut.

Droit de réponse et corrections Une erreur, une absence, une correction ? Écrivez à contact@tesla-mag.com avec le numéro SIRET de l’entreprise. Nous vérifions chaque demande dans les registres cités plus haut et corrigeons la page sous sept jours si l’erreur est confirmée. Un entrepreneur individuel peut aussi demander à ne pas figurer dans ce classement : c’est son droit d’opposition, prévu par l’article 21 du RGPD.

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