Avec YXM, Mitsubishi Electric renouvelle sa gamme de pompes à chaleur air-air réversibles à débit de réfrigérant variable (DRV), destinée aux bureaux, hôtels, commerces et établissements recevant du public. Cette génération au R32 annonce 28 % d’efficacité saisonnière en plus en moyenne et fonctionne de -25 °C à +52 °C. Ce qu’elle change pour les installateurs et les exploitants.

Présent en France depuis 1975, le constructeur a présenté YXM, nouvelle génération de sa gamme DRV City Multi, dans un communiqué du 22 septembre 2026. Disponible en France depuis juin, elle fait l’objet d’un « Kaizen Tour » : 19 dates et plus de 1 200 professionnels réunis, selon l’entreprise.

Ce que contient la gamme Mitsubishi Electric YXM

YXM se décline en deux familles. La gamme réversible Y chauffe ou rafraîchit tout le bâtiment. La gamme R2, à récupération d’énergie, chauffe certaines zones et en rafraîchit d’autres en même temps. Chacune existe en version standard et Premium, sous les références PUHY-M et PUHY-EM (Y), PURY-M et PURY-EM (R2), avec le suffixe YXM-A. Mitsubishi Electric parle de « la gamme DRV R32 la plus large du marché ».

Selon les configurations, le constructeur annonce, par rapport à la génération précédente, +28 % d’efficacité saisonnière en moyenne, jusqu’à +37 % de SEER sur les versions Premium et jusqu’à +34 % de SCOP sur les R2 Premium. Il attribue ces gains à un compresseur à injection Flash revêtu de DLC (Diamond Like Carbon), à un échangeur VFT breveté en aluminium sur les versions Premium, à un nouveau ventilateur et à un nouveau châssis. Les R2 ajoutent le dégivrage breveté Xpert Defrost.

Le mode Xtrem Cooling garde la pleine puissance frigorifique jusqu’à +43 °C, contre +35 °C pour un système conventionnel selon Mitsubishi Electric. Le mode Xtrem Heating maintient les performances de chauffage jusqu’à -7 °C.

« Les bâtiments tertiaires sont aujourd’hui confrontés à un double défi : réduire durablement leurs consommations d’énergie tout en garantissant un niveau de confort irréprochable aux occupants, quelles que soient les conditions climatiques. Avec YXM, nous avons entièrement repensé notre gamme DRV pour apporter une réponse concrète à ces enjeux. » Christophe Haury, directeur du département Chauffage, Climatisation de Mitsubishi Electric France

YXM en chiffres

Caractéristique YXM Gammes Y réversible et R2 à récupération d’énergie, standard et Premium Modules 8 à 20 CV (22,4 à 56 kW en froid) Puissance maximale 40 CV combinés (116 kW selon le communiqué) Efficacité saisonnière +28 % en moyenne, selon les configurations Unités intérieures Jusqu’à 50 par système Liaisons frigorifiques Jusqu’à 1 000 m (950 m en R2), raccords standards « en Tés » Températures extérieures Chauffage jusqu’à -25 °C, froid jusqu’à +52 °C Fluide R32, PRP de 675 Disponibilité Depuis juin 2026 Source : Mitsubishi Electric (communiqué du 22 septembre 2026, fiches produits).

Ce que le DRV change pour l’exploitant

Un DRV ajuste en temps réel la quantité de fluide frigorigène envoyée à chaque espace. Un seul système YXM dessert jusqu’à 50 unités intérieures indépendantes : cassettes, gainables, muraux ou consoles. Chaque bureau garde sa consigne, et le système démarre même pour une seule unité en demande.

Un système réversible, comme la gamme Y, chauffe ou rafraîchit tout le circuit. La R2 fait les deux à la fois. En mi-saison, elle peut rafraîchir la façade sud et chauffer la façade nord en transférant l’énergie d’un local à l’autre, avec seulement deux tubes frigorifiques.

Côté maintenance, le bus M-NET garde l’installation en marche quand une unité intérieure est coupée au disjoncteur : on peut intervenir en site occupé. Un port USB permet de récupérer jusqu’à cinq jours de données, et les composants sont accessibles en face avant.

La sécurité est de série : détection automatique des fuites, alarmes visuelles et sonores, vannes d’isolement automatiques. En cas de fuite, la zone concernée est isolée et le reste de l’installation continue de fonctionner.

R32 : ce que dit la réglementation européenne

Le R32 a un potentiel de réchauffement planétaire (PRP) de 675 selon le règlement (UE) 2024/573 sur les gaz fluorés, contre 2 088 pour le R410A des générations précédentes. L’écart pèse pour l’exploitant : la charge d’un circuit s’exprime en tonnes équivalent CO2 (masse de fluide multipliée par son PRP), et ce tonnage fixe la fréquence des contrôles d’étanchéité.

Obligatoires dès 5 tonnes, ces contrôles ont lieu au moins une fois par an sous 50 tonnes, tous les six mois entre 50 et 500 tonnes, deux fois moins souvent avec un système de détection des fuites (article 5). Or le seuil de 50 tonnes correspond à environ 74 kg de R32, contre 24 kg de R410A.

Au 1er janvier 2029, le règlement interdit la mise sur le marché des systèmes bi-blocs de plus de 12 kW, dont les DRV, qui utilisent un gaz fluoré de PRP égal ou supérieur à 750 : le R410A est visé, pas le R32. Au 1er janvier 2033, le seuil descend à 150, sauf exigence de sécurité du site : le R32 dépasse alors la limite. Les installations en service ne sont pas concernées.

Le R32 est classé A2L, c’est-à-dire légèrement inflammable, selon la norme ISO 817 que cite Mitsubishi Electric. Le constructeur indique que YXM répond aux normes CEI 60335-2-40 et EN 378, qui encadrent l’usage de ces fluides.

Bornes de recharge et chauffage : un même bâtiment à électrifier

Le décret tertiaire impose aux bâtiments tertiaires de 1 000 m² et plus de réduire leur consommation d’énergie finale de 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050 par rapport à une année de référence, ou d’atteindre un seuil en valeur absolue (articles L174-1 et R174-22 du code de la construction et de l’habitation).

Le même article L174-1 déduit de cette consommation l’énergie utilisée pour recharger les voitures électriques et hybrides rechargeables. Les bornes de recharge installées en entreprise ne pèsent donc pas sur la trajectoire. Le chauffage et la climatisation, si.

Au-delà de 70 kW de chauffage ou de climatisation, un système d’automatisation et de contrôle (BACS) devient obligatoire au renouvellement de l’installation, et au plus tard le 1er janvier 2030, sauf retour sur investissement supérieur à dix ans (article R175-2).

Bornes et pompe à chaleur partagent aussi la même alimentation électrique : un module YXM de 20 CV absorbe de 17,3 à 19,7 kW en froid nominal, selon les fiches produits. Les deux projets gagnent à être étudiés ensemble. Pour un logement, le calculateur pompe à chaleur de Tesla Mag chiffre les économies.

Installateurs de pompes à chaleur : développez-vous avec Tesla Mag Pro

Tesla Mag Pro aide les installateurs de pompes à chaleur à se développer dans leur ville. L’offre comprend :

une licence locale par ville et par métier, exclusive en formule Pro ;

les projets des lecteurs de votre secteur, transmis en priorité ;

de la visibilité éditoriale, selon la formule : fiche partenaire, portrait, article ;

une étude du potentiel commercial de votre zone ;

un logiciel qui repère dans votre fichier clients les projets de stockage et de recharge à proposer.

Formules et contrat se consultent en ligne avant de souscrire, sur l’Espace pro de Tesla Mag.

Vos questions sur YXM

Quelle différence entre les gammes YXM Y et R2 ?

La gamme Y chauffe ou rafraîchit l’ensemble du système. La R2 récupère l’énergie : elle chauffe certaines zones pendant qu’elle en rafraîchit d’autres.

Depuis quand YXM est-il disponible ?

Depuis juin 2026 en France, en modules de 8 à 20 CV combinables jusqu’à 40 CV, soit 116 kW selon le communiqué.

Le R32 de YXM est-il concerné par les interdictions F-Gas ?

Pas avant 2033. L’interdiction de 2029 vise les DRV dont le fluide a un PRP de 750 ou plus ; le R32 est à 675. En 2033, le seuil passe à 150, sauf exigence de sécurité du site. Les installations en service ne sont pas visées.

Sources : communiqué de presse de Mitsubishi Electric, 22 septembre 2026 ; fiches produits YXM-A et pages réglementaires de Mitsubishi Electric France ; Mitsubishi Electric Living Environment Systems ; règlement (UE) 2024/573 (EUR-Lex) ; code de la construction et de l’habitation, articles L174-1, R174-22 et R175-2 (Légifrance).