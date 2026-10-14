Au Mondial de l’Auto 2026, les constructeurs européens présentent leurs réponses au Tesla Model Y. Volkswagen montre au public l’ID. Tiguan, successeur des ID.4 et ID.5, à partir de 43 990 € et jusqu’à 600 km WLTP annoncés. Audi expose l’A2 e-tron, livrée dès décembre, Mercedes son monospace VLE de plus de 700 km, et Stellantis aligne la Corsa GSE, la Lancia Gamma et deux concepts Peugeot. Voici ce que chaque marque confirme, modèle par modèle, avec le Model Y comme repère.

Pour les pressés

Modèle Statut Prix annoncé Autonomie WLTP Volkswagen ID. Tiguan série, préventes le 13/10 à partir de 43 990 € jusqu’à 600 km (provisoire) Audi A2 e-tron série, livraisons en décembre 38 200 € en Allemagne 423 à 646 km Volkswagen ID. Polo GTI série, précommandes ouvertes à partir de 41 450 € jusqu’à 431 km Škoda Epiq Sportline série non communiqué en France plus de 310 km ou 440 km Mercedes VLE série non communiqué plus de 700 km Opel Corsa GSE série 39 900 € en Allemagne 374 km Tesla Model Y Propulsion (repère) en vente 40 990 € 525 km

Prix tels que publiés par les marques, sans précision TTC ou aides pour Volkswagen. Model Y : configurateur Tesla, relevé du 8 octobre 2026.

Volkswagen ID. Tiguan : l’électrique familiale qui vise le Model Y

L’ID. Tiguan annonce jusqu’à 600 km WLTP (valeur provisoire). Photo : © Volkswagen.

C’est la vraie nouveauté du stand Volkswagen, présentée au public pour la première fois à Paris après sa première mondiale du 9 octobre. L’ID. Tiguan remplace les ID.4 et ID.5, produits à plus de 950 000 exemplaires. Il est construit à Emden, en Allemagne, sur la plateforme MEB+, en trois versions : 190 ch avec 58 kWh, 286 ch avec 77 kWh, et 299 ch à quatre roues motrices avec 77 kWh. Volkswagen annonce jusqu’à 600 km WLTP, en valeur provisoire, un coffre de 534 litres et un coffre avant de 32 litres.

Le prix démarre à 43 990 € en France, sans que Volkswagen précise s’il s’entend avant ou après aides. Les préventes ouvrent ce 13 octobre, les livraisons début 2027. Le constructeur ne publie ni la puissance de recharge rapide ni la chimie de la batterie.

Face au Model Y : la version de base de l’ID. Tiguan coûte 3 000 € de plus que le Model Y Propulsion, à 40 990 €, qui annonce 525 km WLTP et un coffre arrière de 835 litres. Les 600 km de l’ID. Tiguan correspondent à sa grande batterie, dont Volkswagen n’a pas encore donné le prix. Notre comparatif des SUV électriques familiaux détaille ces critères.

Audi A2 e-tron : la compacte efficace, livrée en décembre

Dévoilée en septembre, l’A2 e-tron est présentée au Mondial pour la première fois devant le public d’un salon international. Elle est produite à Ingolstadt, en quatre versions de 125 à 240 kW. Les batteries de 52 et 61 kWh sont en chimie LFP, celle de 84 kWh en NMC. Audi annonce de 423 à 646 km WLTP et une recharge de 10 à 80 % en 24 à 29 minutes. Les commandes sont ouvertes depuis le 10 septembre, les livraisons commencent en décembre 2026. Le prix démarre à 38 200 € en Allemagne ; Audi France n’a pas publié de tarif lisible à ce jour.

« L’Audi A2 e-tron, c’est trois choses : une efficacité maximale, un vrai usage au quotidien et une technologie qui apporte des bénéfices concrets aux clients », résume Rouven Mohr, membre du directoire d’Audi chargé du développement technique (propos en anglais, traduits par nos soins).

Le reste du groupe Volkswagen

Volkswagen ID. Polo GTI : 226 ch, batterie de 52 kWh, jusqu’à 431 km WLTP, recharge de 10 à 80 % en 24 minutes, à partir de 41 450 €. Précommandes ouvertes depuis le 8 octobre.

: 226 ch, batterie de 52 kWh, jusqu’à 431 km WLTP, recharge de 10 à 80 % en 24 minutes, à partir de 41 450 €. Précommandes ouvertes depuis le 8 octobre. Volkswagen ID.3 GTI : encore un concept proche de la série, 326 ch, 79 kWh et jusqu’à 601 km annoncés, sans prix ni date.

: encore un concept proche de la série, 326 ch, 79 kWh et jusqu’à 601 km annoncés, sans prix ni date. Škoda Epiq Sportline : première présentation au public, en 37 kWh (plus de 310 km) ou 52 kWh (jusqu’à 440 km), sans prix français.

: première présentation au public, en 37 kWh (plus de 310 km) ou 52 kWh (jusqu’à 440 km), sans prix français. Électriques urbaines : la Cupra Raval, l’ID. Polo, l’Epiq et l’ID. Cross sont réunies pour la première fois. Volkswagen France revendique près de 150 000 commandes au total.

Mercedes VLE : un monospace de plus de 700 km

Révélé en mars, le VLE fait au Mondial sa première apparition en salon. Mercedes annonce plus de 700 km WLTP pour le VLE 300 électrique de 203 kW, et plus de 300 kW pour le VLE 400 4MATIC, qui passe de 0 à 100 km/h en 6,5 secondes. Ni le prix français ni la date de livraison ne sont communiqués.

Stellantis : de la Corsa GSE au concept Peugeot E-T16

Opel Corsa GSE : en commande depuis le 1 er septembre, batterie de 54 kWh (51 kWh utiles), 374 km WLTP, 39 900 € en Allemagne. Opel France n’a pas publié son prix.

: en commande depuis le 1 septembre, batterie de 54 kWh (51 kWh utiles), 374 km WLTP, 39 900 € en Allemagne. Opel France n’a pas publié son prix. Lancia Gamma : première mondiale de la nouvelle familiale, produite à Melfi, avec des versions 100 % électriques de 230 et 245 ch et une HF Integrale de 375 ch. Prix et batterie non communiqués.

: première mondiale de la nouvelle familiale, produite à Melfi, avec des versions 100 % électriques de 230 et 245 ch et une HF Integrale de 375 ch. Prix et batterie non communiqués. DS N°7 : première apparition en salon, jusqu’à 740 km d’autonomie annoncés pour la version électrique.

: première apparition en salon, jusqu’à 740 km d’autonomie annoncés pour la version électrique. Fiat Grizzly : première européenne, exposée en hybride léger. Fiat vise un prix d’environ 20 000 €, sans préciser la motorisation, et ouvrira les commandes le 5 janvier 2027.

: première européenne, exposée en hybride léger. Fiat vise un prix d’environ 20 000 €, sans préciser la motorisation, et ouvrira les commandes le 5 janvier 2027. Peugeot E-T16 Concept et RCZ Vision : deux concepts en première mondiale. Le premier préfigure la prochaine E-208 avec 816 ch et une architecture 800 volts ; le second annonce une batterie à électrolyte solide et 600 km.

La 2 CV électrique de Citroën, que Stellantis veut vendre autour de 15 000 €, a son article dédié.

À retenir

Les Européens arrivent au Mondial avec des électriques plus efficaces et une production locale mise en avant : Emden pour l’ID. Tiguan, Ingolstadt pour l’A2 e-tron, Melfi pour la Lancia Gamma. Mais à prix et autonomie comparables, le Model Y reste la référence à battre : il est en vente, livré, et c’était la voiture électrique la plus vendue en France en septembre. Les patrons de Volkswagen et Stellantis l’ont reconnu au Paris Automotive Summit : le défi est désormais de rendre l’électrique européenne abordable. Retrouvez aussi les électriques de Renault et Dacia.

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Questions fréquentes

Combien coûte le Volkswagen ID. Tiguan électrique ?

À partir de 43 990 € en France, selon Volkswagen, sans précision sur les aides. Les préventes ouvrent le 13 octobre 2026 et les livraisons commencent début 2027.

Quelle est l’autonomie de l’ID. Tiguan ?

Jusqu’à 600 km WLTP selon Volkswagen, en valeur provisoire, avec la batterie de 77 kWh.

Quand l’Audi A2 e-tron sera-t-elle livrée ?

Audi annonce les premières livraisons européennes en décembre 2026. Les commandes sont ouvertes depuis le 10 septembre.

Sources : communiqués de Volkswagen France (6, 8, 9 et 11 octobre 2026), Volkswagen Newsroom (9 octobre), Škoda (8 et 12 octobre), Cupra (12 octobre), Audi (7 septembre et 12 octobre), Mercedes-Benz, Opel (1er septembre), Lancia (9 et 12 octobre), Stellantis (16 septembre), Peugeot (11 octobre), Fiat (11 juillet). Model Y : configurateur Tesla, 8 octobre 2026.