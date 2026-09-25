Mi-septembre 2026, à l’occasion du salon IAA Transportation de Hanovre, Tesla a présenté la version européenne de son camion électrique Semi. Un fait plus concret encore : sur son site officiel, Tesla propose déjà aux entreprises françaises de commander directement ses propres bornes de recharge Semi — avant même l’arrivée du premier camion. Reste une question que notre tour des dépôts déjà électrifiés en France laissait en suspens : les dépôts français seraient-ils prêts à recevoir un Semi ?

Ce que Tesla a confirmé

Le Semi repose sur trois moteurs électriques développant jusqu’à 800 kW, associés à une batterie de 548 kWh (autonomie standard) ou 822 kWh (longue portée) — des chiffres confirmés par les documents déposés par Tesla auprès du régulateur californien CARB en mai 2026. Sur les photos officielles diffusées à Hanovre, la version présentée pour l’Europe abandonne les rétroviseurs classiques au profit de caméras et adopte une face avant plus arrondie, proche de celle de la Model Y. Tesla vise des premières livraisons « à partir de début 2027 », selon la formulation employée sur son propre site.

Ce que Tesla vend déjà aux entreprises françaises

Sur tesla.com, le programme « Semi Charging for Business » permet à toute entreprise d’acheter et de faire installer ses propres bornes Semi, avec un minimum de deux postes. Deux modèles sont proposés : le Mégachargeur, jusqu’à 1,2 MW partagés entre deux postes, capable de restituer 60 % d’autonomie en 30 minutes ; et le Basechargeur, 120 kW en courant continu (125 kW en alternatif), pour le même gain d’autonomie en quatre heures — pensé pour la recharge de nuit en dépôt. La version française du programme (tesla.com/fr_fr) est déjà en ligne, preuve que la France fait partie des marchés ouverts, aux côtés de l’Allemagne, du Royaume-Uni, des Pays-Bas et de la Belgique selon la presse spécialisée du secteur.

Un décalage plus nuancé qu’il n’y paraît

Sur le papier, le Basechargeur (120 kW) reste en retrait par rapport au haut de gamme déjà installé par certains transporteurs français : Jacky Perrenot exploite par exemple des bornes montant jusqu’à 320 kW. La recharge de nuit en dépôt n’exigerait donc pas nécessairement un saut technologique majeur. C’est le Mégachargeur, à 1,2 MW, qui change d’échelle : aucun des transporteurs de notre panorama n’a aujourd’hui de borne capable d’approcher cette puissance, pensée pour des arrêts courts en cours de tournée plutôt que pour une recharge de nuit.

Ce que les dépôts français devraient anticiper

Installer une borne à plus d’1 MW sur un site logistique n’est pas qu’une question d’argent : c’est aussi une question de délai. Nous détaillions récemment les contraintes de puissance et de raccordement au réseau électrique propres aux sites logistiques — un chantier qui peut prendre plusieurs années entre la demande de raccordement et la mise en service effective. Les recommandations publiées par la Direction générale des Entreprises en février 2026 vont dans le même sens : elles appellent à anticiper très en amont le dimensionnement électrique des dépôts, plutôt que de le découvrir au moment de commander les camions.

Acheter une borne, ce n’est pas avoir un réseau

Il faut distinguer deux choses. D’un côté, le programme « Charging for Business » : une entreprise française peut, dès aujourd’hui, commander sa propre borne Tesla pour son dépôt. De l’autre, le réseau public de Mégachargeurs que Tesla prévoit de construire lui-même le long des grands axes européens — celui-là reste à ce stade annoncé en volume (plus d’une centaine de bornes visées en Europe) mais sans site français précis, calendrier local ou partenaire logistique confirmé. L’écart entre les deux est donc réel, mais il n’est plus seulement théorique : rien n’empêche un transporteur français d’équiper son dépôt dès maintenant, avant même l’arrivée du premier Semi européen.