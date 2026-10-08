Rouler 15 000 km par an coûte 1 555 € de carburant avec une Peugeot 308 Hybride 145, et 291 € d’électricité avec une Tesla Model 3 Propulsion rechargée en heures creuses. L’écart atteint 1 264 € par an, soit 105 € par mois, aux prix du 7 octobre 2026. Et ce calcul retient la consommation la plus basse annoncée par Peugeot. Même face à une hybride, l’électrique garde un net avantage sur le coût d’usage.

Coût d’énergie pour 15 000 km par an, aux prix du 7 octobre 2026. Graphique : Tesla Mag

Le calcul, poste par poste

Peugeot 308 Hybride 145 Tesla Model 3 Propulsion Consommation officielle 4,8 à 5,1 L/100 km 12,2 kWh/100 km Consommation sur 15 000 km 720 litres (à 4,8 L/100 km) 1 830 kWh Prix de l’énergie 2,160 € le litre de SP95-E10 0,1589 € le kWh en heures creuses Coût par an 1 555 € 291 €

Les sources :

la consommation de la 308 Hybride 145 : de 4,8 à 5,1 L/100 km en cycle mixte, selon le site de Peugeot. Nous avons retenu la valeur la plus basse ; à 5,1 L/100 km, le carburant coûterait 1 652 € par an ;

: de 4,8 à 5,1 L/100 km en cycle mixte, selon le site de Peugeot. Nous avons retenu la valeur la plus basse ; à 5,1 L/100 km, le carburant coûterait 1 652 € par an ; la consommation de la Model 3 Propulsion : 12,2 kWh/100 km, la consommation officielle affichée par Tesla ;

: 12,2 kWh/100 km, la consommation officielle affichée par Tesla ; le prix du SP95-E10 : 2,160 € le litre, moyenne de 7 101 stations calculée par Tesla Mag le 7 octobre au soir, à partir des données ouvertes du ministère de l’Économie ;

: 2,160 € le litre, moyenne de 7 101 stations calculée par Tesla Mag le 7 octobre au soir, à partir des données ouvertes du ministère de l’Économie ; le prix de l’électricité : 15,89 centimes le kWh en heures creuses, au Tarif Bleu d’EDF applicable depuis le 1er août 2026.

Et si vous rechargez en heures pleines ?

Au tarif heures pleines d’EDF, 21,42 centimes le kWh, la Model 3 coûte 392 € par an. L’écart avec la 308 hybride reste de 1 163 € par an. Recharger la nuit, en heures creuses, fait gagner une centaine d’euros de plus.

Une précision : la consommation officielle de la Model 3 ne compte pas l’énergie perdue pendant la recharge. Le coût réel est donc un peu plus élevé que 291 €.

L’énergie n’est qu’une partie du coût

Ce calcul ne compte ni l’achat, ni l’entretien, ni l’assurance. Pour le coût complet sur cinq ans, avec votre propre kilométrage, utilisez notre comparateur Tesla contre thermique. Face à une 308 essence, nous avions calculé un écart de 5 830 € sur cinq ans en faveur de la Model 3 dans notre article sur le coût réel sur 5 ans.

Pour faire baisser encore la facture, la recharge pilotée par un fournisseur peut descendre sous le tarif heures creuses : notre article sur la recharge pilotée à domicile en donne un exemple chiffré.

Sources : Peugeot (page de la nouvelle 308 hybride), Tesla (page Model 3), EDF (grille du Tarif Bleu applicable au 1er août 2026), ministère de l’Économie (prix des carburants, données ouvertes), consultés le 7 octobre 2026. Calculs Tesla Mag.