Le gouvernement va mettre sur le marché 10 millions de barils de gazole tirés des stocks stratégiques français, pour faire baisser le prix à la pompe de 12 à 18 centimes le litre pendant trois mois. Même avec 18 centimes de moins, 100 km en diesel coûteront encore 13,03 €, contre 2,70 € en électrique rechargée la nuit.

Ce que le gouvernement a annoncé

Le 7 octobre 2026, Roland Lescure, ministre de l’Économie, Serge Papin, ministre chargé du Pouvoir d’achat, et Maud Bregeon, ministre déléguée à l’Énergie, ont annoncé la mise sur le marché de 10 millions de barils de diesel issus des stocks stratégiques. Cette décision fait suite à l’accord du G7 du 2 octobre, qui mobilise 100 millions de barils de produits pétroliers dans les réserves des grandes économies.

Le mécanisme est simple. La SAGESS, l’organisme qui gère ces stocks pour le compte de l’État, cède le gazole aux distributeurs à son prix d’acquisition d’avant la crise, bien inférieur au prix actuel du marché. Le ministère estime la baisse entre 12 et 18 centimes par litre, soit environ 10 € d’économie sur un plein moyen, pendant trois mois : de novembre à janvier, selon le site du gouvernement. Les 10 millions de barils représentent une part importante des 54 millions consommés en France sur trois mois.

« Hors de question que l’effet positif de cette décision se dilue », prévient Serge Papin : les services de l’État annoncent des contrôles renforcés auprès des distributeurs. Pour Maud Bregeon, la mesure doit permettre aux Français « de passer le pic hivernal ».

Avec 18 centimes de moins, ce que coûtent 100 km

Prix du litre Coût aux 100 km (diesel, 6 l/100 km) Gazole au 9 octobre 2026 2,351 € 14,11 € Avec une baisse de 12 centimes 2,231 € 13,39 € Avec une baisse de 18 centimes 2,171 € 13,03 € Électrique, heures creuses (17 kWh/100 km) 0,1589 €/kWh 2,70 € Prix moyen du gazole au 9 octobre 2026 (flux officiel des prix des carburants), baisse estimée par le ministère de l’Économie, Tarif Bleu EDF au 1er août 2026. Calcul Tesla Mag.

La baisse est bienvenue pour les automobilistes, mais elle ne change pas l’ordre de grandeur. Même au meilleur scénario, le diesel reste près de cinq fois plus cher aux 100 km qu’une électrique rechargée à la maison. Sur 12 000 km, au prix de 2,171 €, le gazole coûterait 1 563 € par an, contre 324 € en électrique : un écart de 1 239 €. Et la mesure est limitée à trois mois.

Le prix du gazole aujourd’hui, avant la baisse

Le flux officiel des prix des carburants, publié par le ministère de l’Économie à partir des déclarations des stations, donnait le 9 octobre 2026 au soir (dernière mise à jour à 20 h 09) une moyenne de 2,351 € le litre de gazole, sur 9 168 stations. Les prix allaient de 2,09 € dans la station la moins chère à 2,934 € dans la plus chère. Le sans-plomb SP95-E10 était à 2,160 € en moyenne.

Le 11 septembre, le relevé hebdomadaire de la Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) affichait 2,2907 € le litre, soit déjà 45,1 % de plus qu’un an plus tôt. En quatre semaines, le gazole a encore pris environ 6 centimes.

Ce que coûtent 100 km : diesel contre électrique

Nos hypothèses : une consommation de 6 litres aux 100 km pour un diesel compact, et de 17 kWh aux 100 km pour une électrique de même gabarit, comme une Tesla Model 3 ou un Model Y. Pour l’électricité, le Tarif Bleu d’EDF en vigueur depuis le 1er août 2026 : 0,1589 € le kWh en heures creuses, 0,2001 € en option Base.

Prix unitaire Coût aux 100 km Gazole, moyenne nationale 2,351 €/l 14,11 € Gazole, station la moins chère 2,09 €/l 12,54 € Gazole, station la plus chère 2,934 €/l 17,60 € Électrique, heures creuses (EDF) 0,1589 €/kWh 2,70 € Électrique, option Base (EDF) 0,2001 €/kWh 3,40 € Prix du 9 octobre 2026 (flux officiel des prix des carburants) et Tarif Bleu EDF au 1er août 2026. Calcul Tesla Mag.

Même dans la station la moins chère de France, le diesel coûte plus de quatre fois plus cher aux 100 km qu’une électrique rechargée la nuit.

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Sur un an : jusqu’à 2 281 € d’écart

Kilométrage annuel Diesel (2,351 €/l) Électrique (heures creuses) Écart 12 000 km 1 693 € 324 € 1 369 € 20 000 km 2 821 € 540 € 2 281 € Calcul Tesla Mag, mêmes hypothèses de consommation.

Il y a un mois, sur 12 000 km, l’écart était de 1 325 €. La hausse du gazole l’a encore creusé de 44 €. Pour un gros rouleur, l’écart dépasse 2 200 € par an. Ceux qui font beaucoup de kilomètres peuvent aussi regarder la prime « gros rouleur », qui aide à passer à l’électrique.

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Ces chiffres reposent sur des consommations moyennes. Pour votre propre trajet, notre comparateur Tesla contre thermique calcule le coût sur cinq ans, carburant, électricité et entretien compris. Pour un cas réel, lisez aussi le témoignage d’un propriétaire de Model Y, qui a payé 663 € de recharge pour 17 201 km, ou notre comparatif Model 3 contre Peugeot 308 hybride.

Pourquoi l’écart continue de se creuser

Le prix du gazole suit le marché mondial du pétrole, avec ses tensions sur l’approvisionnement, le transport et le dollar. Le tarif réglementé de l’électricité suit une autre logique, fixé sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie. L’électricité peut augmenter elle aussi : le Tarif Bleu a pris 2,5 % en moyenne au 1er août 2026. Mais elle n’est pas exposée aux mêmes chocs, et elle part de beaucoup plus bas.

Questions fréquentes

Quand le prix du gazole va-t-il baisser ?

Le gouvernement annonce une baisse de 12 à 18 centimes par litre pendant trois mois, de novembre à janvier, grâce à la mise sur le marché de 10 millions de barils des stocks stratégiques.

Quel est le prix moyen du gazole aujourd’hui ?

2,351 € le litre en moyenne le 9 octobre 2026, sur 9 168 stations, d’après le flux officiel des prix des carburants.

Combien coûtent 100 km en voiture électrique ?

Environ 2,70 € pour une électrique qui consomme 17 kWh aux 100 km, rechargée à la maison en heures creuses au Tarif Bleu d’EDF, et 3,40 € en option Base.

Combien économise-t-on en passant du diesel à l’électrique ?

Sur 12 000 km par an, environ 1 369 € aux prix du 9 octobre 2026 ; sur 20 000 km, environ 2 281 €. Calcul Tesla Mag, recharge à domicile en heures creuses.

Où trouver le prix du gazole près de chez moi ?

Sur le site officiel prix-carburants.gouv.fr, qui affiche les prix déclarés par chaque station.

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Calcul Tesla Mag, prix du 9 octobre 2026. Sources : flux instantané des prix des carburants (ministère de l’Économie, data.economie.gouv.fr), relevé du 9 octobre 2026 à 20 h 09 ; communiqué du ministère de l’Économie du 7 octobre 2026 (presse.economie.gouv.fr) et site du gouvernement (info.gouv.fr) ; relevé hebdomadaire de la DGEC du 11 septembre 2026 ; Tarif Bleu EDF au 1er août 2026 (particulier.edf.fr, page actualisée le 16 septembre 2026).