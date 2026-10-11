Direct à venir Vendredi 16 octobre à 3 h, heure de Paris. Le fil s’ouvre ici à 2 h 45. – jours – heures – minutes Avant le direct Le rendez-vous est fixé Tesla présente le nouveau Roadster le jeudi 15 octobre au soir au Texas, soit dans la nuit de jeudi à vendredi en France. Les mises à jour arriveront ici, de la plus récente à la plus ancienne, dès l’ouverture de la retransmission.

Neuf ans après sa première présentation, le Tesla Roadster revient sur scène. Tesla le présente le jeudi 15 octobre au soir au Texas, soit le vendredi 16 octobre à 3 h, heure de Paris. Tesla Mag suit l’événement en direct sur cette page : les annonces, les chiffres et les premières images, au fil de la nuit, puis l’essentiel résumé au réveil.

À quelle heure suivre la présentation ?

Où vous êtes Date et heure Paris, Bruxelles, Genève vendredi 16 octobre, 3 h Montréal, New York jeudi 15 octobre, 21 h Texas (Waco, d’après la presse) jeudi 15 octobre, 20 h Californie jeudi 15 octobre, 18 h Fin du compte à rebours affiché sur la page officielle du Roadster, relevée le 10 octobre 2026 à 21 h, heure de Paris.

Cet horaire a bougé. Le 1er octobre, le compte à rebours s’arrêtait une demi-heure plus tôt, à 17 h 30 en Californie. Tesla n’a pas publié d’horaire écrit : la page officielle reste la référence, et nous mettrons cette heure à jour si elle change encore.

Où se tiendra la présentation ?

Au Texas, en plein air. Tesla n’a pas publié le lieu sur son site. La presse américaine, qui cite le courriel de Tesla aux personnes inscrites, parle de Waco (Shacknews, 28 septembre 2026). Le plein air est la raison du report : prévue le 1er octobre, la présentation a été repoussée de deux semaines. « Compte tenu des conditions sévères annoncées, et parce que cet événement ne peut se tenir qu’en extérieur, nous avons pris la difficile décision de le reprogrammer », a expliqué Tesla sur X le 28 septembre. Elon Musk a parlé de vents violents et d’une « démonstration », ce qui laisse penser que la voiture roulera devant le public. D’après la presse américaine, l’événement se tiendra près du site d’essais de SpaceX à McGregor.

Sur cette page : le fil de Tesla Mag s’ouvre à 2 h 45. Gardez-la ouverte, elle se met à jour au fil de la soirée.

Sur le compte X de Tesla, qui diffuse habituellement ses présentations. La page officielle du Roadster n’affiche pas encore de lien vers la retransmission.

Sur notre compte X, @MagazineTesla, où nous publierons le lien du direct au lancement.

Ce qui est officiel, et ce qui ne l’est pas

Officiel, mais ancien. En novembre 2017, Tesla annonçait un 0 à 97 km/h en 1,9 seconde, plus de 400 km/h en pointe et 1 000 km d’autonomie, chiffres repris dans sa lettre aux actionnaires du 7 février 2018. Elon Musk a ensuite décrit un pack « SpaceX » de propulseurs à air comprimé, censé aller encore plus loin.

Absent aujourd’hui. La page officielle du Roadster n’affiche ni performances, ni autonomie, ni prix : seulement le compte à rebours et le bouton de réservation.

Rapporté par la presse. Les réservations du Roadster demandaient 50 000 dollars, ou 250 000 dollars pour la série Founders, selon la presse américaine. Tesla n’a pas confirmé de prix de vente ni de date de livraison.

Ce que nous regarderons pendant le direct

Les performances annoncées, comparées aux chiffres de 2017.

Le pack SpaceX : existe-t-il vraiment, et comment fonctionne-t-il ?

Le prix et le calendrier de production et de livraison, en particulier pour l’Europe.

La démonstration elle-même : ce que la voiture fait réellement devant le public.

Pour patienter

Retrouvez la chronologie complète du Tesla Roadster, de 2017 à aujourd’hui, et notre article sur le report de la présentation.

Sources : Tesla, page officielle du Roadster (compte à rebours relevé le 10 octobre 2026) et publication sur X du 28 septembre 2026 ; Elon Musk sur X, 30 septembre 2026 ; lettre de Tesla à ses actionnaires du 7 février 2018 ; courriel de Tesla aux personnes inscrites et lieu, rapportés par la presse américaine (Shacknews et Electrek, 28 septembre 2026) ; Tesla n’a pas confirmé le lieu publiquement.