Véhicules électriques : au-delà de Tesla

Une voiture électrique est une automobile mue par un ou plusieurs moteurs électriques, généralement alimentés par une batterie d’accumulateurs voire une pile à hydrogène.

Parmi les modèles de chacune de ces filières, on peut citer la Tesla Model 3 et la Renault Zoe équipées de batteries et la Toyota Mirai dotée d’une pile à combustible. (source : Wikipedia)

MODELES

Porsche TAYCAN

FORD MACH-E

VOLKSWAGEN ID.3

DACIA SPRING