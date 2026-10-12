Une valise qu’on ouvre, un circuit déjà monté, deux voitures et deux manettes : le Speed Arena « Police Chase » de Carrera se joue dès 3 ans, sans une minute d’assemblage. Une voiture de course poursuit une voiture de police sur 2,77 mètres de piste. Carrera nous l’a confié pour notre guide de Noël.

Visuel officiel Carrera.

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Le circuit dans une valise

Carrera, la marque allemande de circuits électriques, range le Police Chase dans une gamme à part, Speed Arena, à côté de ses gammes GO!!! et Challenge. Le principe tient en une phrase : le circuit est livré dans une valise de transport, déjà assemblé. On l’ouvre, on pose les voitures, on joue. On le referme, on le range sous le lit ou dans le coffre de la voiture.

Pour qui a déjà passé une soirée de Noël à emboîter des rails, à genoux sur le tapis, avec un enfant qui attend, l’argument compte.

Ce que dit la fiche Carrera

Référence : 20016001, « Speed Arena Race Case: Police Chase ».

: 20016001, « Speed Arena Race Case: Police Chase ». Piste : 2,77 mètres, pour un encombrement de 100 × 46 cm une fois ouvert.

: 2,77 mètres, pour un encombrement de 100 × 46 cm une fois ouvert. Échelle : 1:50, des voitures à la taille de petites mains.

: 1:50, des voitures à la taille de petites mains. Deux voitures : la Carrera Green Racer et la Carrera Speed Police.

: la Carrera Green Racer et la Carrera Speed Police. Deux manettes filaires , dessinées pour les mains d’enfant, et un compte-tours intégré.

, dessinées pour les mains d’enfant, et un compte-tours intégré. Âge : à partir de 3 ans, pour deux joueurs.

Piles ou USB-C

Le circuit fonctionne avec quatre piles AA, non fournies, ou sur un port USB-C (5 V, 500 mA), avec un adaptateur secteur ou une batterie externe, eux aussi non fournis. Pensez à glisser les piles dans le paquet : un cadeau qui ne marche pas le matin du 25, c’est une déception assurée. L’alimentation USB-C a un autre avantage : une batterie externe suffit, on peut jouer partout, y compris en vacances.

Nos conseils pour le matin de Noël

Prévoir la place : ouvert, le circuit occupe 100 × 46 cm, la surface d’une petite table basse. Le sol fonctionne aussi, à condition qu’il soit plat.

: ouvert, le circuit occupe 100 × 46 cm, la surface d’une petite table basse. Le sol fonctionne aussi, à condition qu’il soit plat. Prévoir l’énergie : quatre piles AA d’avance, ou une batterie externe USB-C déjà chargée.

: quatre piles AA d’avance, ou une batterie externe USB-C déjà chargée. Prévoir le rangement : la valise se referme avec les voitures à l’intérieur ; montrez-le à l’enfant dès le premier jour, il prendra l’habitude.

: la valise se referme avec les voitures à l’intérieur ; montrez-le à l’enfant dès le premier jour, il prendra l’habitude. Jouer à deux : le compte-tours intégré transforme chaque partie en course, et donne aux plus petits leur première leçon de patience au volant.

Le circuit est fabriqué par Carrera Revell Europe, la société allemande qui réunit les marques Carrera et Revell, connue des amateurs de maquettes.

Pourquoi le Police Chase est dans notre guide de Noël

Pour notre guide de Noël, nous avons demandé à des marques de nous confier leurs produits, et nous n’avons retenu que ceux que nous avons reçus. Carrera nous a envoyé ce circuit, et nous l’avons gardé parce qu’il fait entrer les tout-petits dans le jeu des circuits, longtemps réservé aux plus grands. Pas de montage, pas de pièces qui se perdent, des manettes à leur taille : c’est le premier circuit qu’un enfant de 3 ans peut vraiment faire tourner seul, et qui se joue à deux, avec un parent ou un grand frère.

Il y a aussi un clin d’œil que nos lecteurs apprécieront : la course-poursuite entre une voiture de sport et une voiture de police, c’est le premier jeu de rôle de beaucoup de passionnés d’automobile.

Ce que nous avons voulu pour nos membres

Ce guide est pensé pour les membres de Mon Tesla Mag, l’espace gratuit des conducteurs de Tesla Mag. Beaucoup sont parents de jeunes enfants, et passionnés d’automobile : transmettre le goût des voitures commence souvent par un circuit sous le sapin. Celui-ci tient dans une valise et part en vacances avec la famille. Mon Tesla Mag est ouvert à tous, quelle que soit la voiture : on y enregistre son véhicule, on apparaît sur la carte des membres et on accède aux offres des partenaires.

Pour qui ?

Les enfants de 3 à 6 ans, pour un premier circuit.

Les familles qui manquent de place : le circuit se range fermé.

Les grands-parents qui veulent un cadeau prêt à jouer, sans notice.

Les plus grands, à partir de 6 ou 8 ans, chercheront un circuit plus long et plus rapide, dans les autres gammes Carrera.

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Sur Amazon.fr, le circuit est vendu par un marchand tiers, et non par Amazon : la disponibilité peut varier à l’approche des fêtes.

Questions fréquentes

À partir de quel âge ?

Carrera le destine aux enfants à partir de 3 ans : il ne convient pas aux moins de 36 mois.

Faut-il monter le circuit ?

Non. Il est livré déjà assemblé dans sa valise : on l’ouvre et on joue.

Les piles sont-elles fournies ?

Non. Il faut quatre piles AA, ou un adaptateur USB-C ou une batterie externe, non fournis non plus.

Combien de joueurs ?

Deux, chacun avec sa manette et sa voiture.

Sources : fiche officielle Carrera du Speed Arena Police Chase (référence 20016001) et fiche Amazon.fr, relevées le 12 octobre 2026. Produit confié par Carrera pour notre guide de Noël. La marque n’a ni relu ni validé ce texte.

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