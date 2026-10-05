Jason Oppenheim, l’agent immobilier de Los Angeles que les abonnés de Netflix connaissent par la série « Selling Sunset », a vendu sa Bentley pour une Tesla Model Y. Dans une vidéo publiée sur X dans la nuit du 3 au 4 octobre, il se dit conquis par le FSD (Supervised), au point d’en avoir fait acheter une à son frère pendant un coup de téléphone et d’offrir une Tesla avec le FSD à dix de ses salariés. Tesla a relayé la vidéo quelques heures plus tard.

Ce qu’il raconte

Sa vidéo est titrée sobrement : « A public service announcement » (post de Jason Oppenheim). Le compte officiel de Tesla en a repris les passages forts. Le FSD (Supervised), y dit-il, « change la vie ». La veille au soir, au téléphone avec son frère, il l’a convaincu d’en acheter une, et l’achat s’est fait pendant la conversation. Il annonce enfin offrir à dix de ses employés une Tesla équipée du FSD.

After selling his Bentley to buy a Model Y:



“[FSD Supervised] is life-changing.



I was on the phone with my brother last night, and I made him buy one. He literally bought one while we were talking.



I’m buying 10 of my employees a Tesla with FSD. It’s 8x safer than the… https://t.co/VNxNkLg37C — Tesla (@Tesla) October 4, 2026 Le post de Tesla qui relaie la vidéo de Jason Oppenheim, le 4 octobre 2026.

Le geste vaut témoignage : un dirigeant qui roule en Bentley passe à une Tesla Model Y, la voiture électrique la plus vendue de France en septembre (notre article), et c’est le logiciel qui l’a décidé, pas le prix.

Et en France ?

Ce que décrit Jason Oppenheim reste hors de portée des conducteurs français. Le FSD (Supervised) est autorisé dans huit pays européens, mais pas encore en France, où des essais sont en cours pour les autorités. Le dossier revient à Bruxelles le 6 octobre, lors de la réunion des États membres sur la demande néerlandaise.

Sources : posts X de Jason Oppenheim (nuit du 3 au 4 octobre 2026) et de Tesla (4 octobre 2026).