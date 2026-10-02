En septembre 2026, 8 183 Tesla Model Y ont été immatriculés en France, selon AAA DATA. C’est la voiture électrique la plus vendue du mois, loin devant la Renault 5 (5 224 exemplaires), et une voiture électrique neuve sur huit vendue dans le pays. Depuis janvier, le SUV de Tesla est même la quatrième voiture la plus vendue de France, toutes motorisations confondues.

Voiture électrique la plus vendue en septembre : le classement

Le classement publié le 1er octobre par AAA DATA, spécialiste des données d’immatriculation, ne laisse aucune place au doute : le Tesla Model Y devance la Renault 5 de près de 3 000 immatriculations.

Rang Modèle Immatriculations en septembre 2026 1 Tesla Model Y 8 183 2 Renault 5 5 224 3 Renault Twingo (4e génération) 4 988 4 Peugeot 208 (version électrique) 3 274 5 Renault Scenic 2 738 Classement des voitures neuves électriques. Source : AAA DATA, communiqué du 1er octobre 2026.

À lui seul, le Model Y a été plus immatriculé que la Renault 5 et le Renault Scenic réunis (7 962). Rapporté aux 65 243 voitures électriques neuves du mois, il en représente 12,5 % : une voiture électrique neuve sur huit vendue en France en septembre est un Model Y (calcul Tesla Mag).

Ce n’est pas un coup isolé. En août, le Model Y menait déjà le classement des électriques, avec 4 622 immatriculations, et en juillet, Tesla avait immatriculé 2 429 voitures en France, 86 % de plus qu’un an plus tôt.

42 % d’électriques, un record pour le marché français

Le Model Y profite d’un marché qui bascule. En septembre, 156 629 voitures particulières neuves ont été immatriculées en France, 11,6 % de plus qu’en septembre 2025, selon le dossier de presse de la Plateforme automobile (PFA) et d’AAA DATA. Les électriques en représentent 42 %, avec 65 243 unités, un volume qui a plus que doublé en un an (+108 %). Les hybrides, toutes catégories confondues, restent juste devant, à 43 %.

Chez les particuliers, la part de l’électrique atteint même 47 % (41 503 voitures) : près d’un acheteur sur deux. Les flottes d’entreprise suivent, à 43 %. Pour Marie-Laure Nivot, responsable de l’analyse du marché chez AAA DATA, septembre « confirme la montée en puissance des voitures neuves électriques », portée d’abord par les particuliers, aidés par le leasing social et par le bonus financé par les certificats d’économies d’énergie.

Le contexte joue aussi, rappelle AAA DATA : le leasing social a été relancé le 16 juillet avec 50 000 voitures à 200 euros par mois au plus, deux nouvelles aides, pour les gros rouleurs et pour les taxis, sont entrées en vigueur le 1er septembre, et les prix des carburants atteignent des niveaux records.

Depuis janvier, le Model Y quatrième voiture la plus vendue de France

Sur les neuf premiers mois de 2026, le classement de la PFA et d’AAA DATA, toutes motorisations confondues, place le Model Y au quatrième rang, avec 37 841 immatriculations.

Rang Modèle Immatriculations de janvier à septembre 2026 1 Peugeot 208 56 515 2 Dacia Sandero 46 489 3 Renault Clio (6e génération) 38 693 4 Tesla Model Y 37 841 5 Peugeot 2008 37 699 6 Renault 5 31 996 Toutes motorisations. Source : PFA et AAA DATA, top 100 des voitures particulières, janvier à septembre 2026.

Le classement distingue les deux générations de Clio encore vendues. Même en les additionnant (60 512), le Model Y reste quatrième. Il devance la Peugeot 2008 et la Renault 5, deuxième électrique du pays. Avec la Model 3 (7 278 immatriculations), Tesla dépasse les 45 000 voitures neuves en France depuis janvier (calcul Tesla Mag).

Sur la même période, l’électrique pèse 31 % du marché (387 338 voitures, +79 %), quand l’essence est tombée à 13,7 % et le diesel à 2,4 %.

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Prochain rendez-vous

Prochaine étape : les livraisons mondiales de Tesla au troisième trimestre, que le constructeur publie dans les premiers jours d’octobre. Nous les détaillerons dès leur parution. Les immatriculations d’octobre en France seront publiées début novembre.

Sources : AAA DATA, communiqué du 1er octobre 2026 ; PFA et AAA DATA, « Le marché automobile français, septembre 2026 » (1er octobre 2026). Part du Model Y parmi les électriques et total de Tesla depuis janvier : calculs Tesla Mag.