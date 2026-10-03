Tesla a présenté dans la nuit du 1er au 2 octobre 2026 « Emergency Drive Away » : en cas de danger, le conducteur peut passer en Drive et partir alors que le câble du Superchargeur est encore branché. La fonction arrive avec la mise à jour 2026.38.3. Elle ne concerne pour l’instant que les Superchargeurs américains, et Tesla prévient qu’elle abîme la voiture et la borne.

Ce que fait Emergency Drive Away

L’annonce tient en une phrase, publiée par le compte Tesla Charging sur X avec une vidéo de 29 secondes : Emergency Drive Away « vous permet de passer en Drive alors que la voiture est encore branchée à un Superchargeur ». Le message a dépassé les 2 millions de vues en quelques heures.

Jusqu’ici, quitter une borne supposait de sortir de la voiture. Le manuel du Model Y l’explique : pour empêcher qu’on débranche le câble à votre place, le loquet du connecteur reste verrouillé tant que la voiture n’est pas déverrouillée ou n’a pas détecté votre clé, et il faut ensuite retirer le connecteur à la main. Avec Emergency Drive Away, le conducteur reste à bord, portes fermées, et s’éloigne. Tesla n’a pas précisé ce qui l’a décidée à créer cette fonction.

Les conditions fixées par Tesla

Dans le même fil, Tesla Charging encadre la fonction :

la mise à jour 2026.38.3 est nécessaire ;

est nécessaire ; les Model S et Model X d’avant 2021 ne sont pas compatibles ;

elle ne fonctionne que sur les Superchargeurs des États-Unis , « pour l’instant » ;

, « pour l’instant » ; elle est réservée aux urgences : « l’utilisation de cette fonction endommagera votre véhicule et le Superchargeur », et « un usage délibérément abusif entraînera des sanctions supplémentaires ».

Tesla ne dit pas quelles pièces sont touchées, ni ce que coûte la réparation, ni quelles sanctions s’appliquent en cas d’abus.

Et en France ?

La fonction n’y est pas disponible : Tesla la limite aux Superchargeurs américains, et la version 2026.38.3 n’a pas été annoncée en Europe. Notre page Mises à jour Tesla suit ce qui arrive réellement en France, à partir de la 2026.38.

En attendant, le manuel décrit les gestes qui libèrent le loquet du connecteur, voiture déverrouillée :

appuyer sur le bouton de la poignée du connecteur et le maintenir enfoncé ;

toucher l’icône en forme d’éclair, dans la zone d’état du véhicule de l’écran tactile ;

passer par l’application mobile ;

maintenir enfoncé le bouton du coffre arrière de la télécommande.

Il faut ensuite retirer le connecteur de la prise avant de partir. En cas de danger réel, restez dans la voiture portes verrouillées et appelez le 17 ou le 112.

Pour aller plus loin

Notre dossier sur la recharge publique des Tesla en France recense les réseaux accessibles. Pour recharger à la maison, demandez un devis de borne de recharge à un installateur de votre région, ou trouvez un installateur près de chez vous.

Sources : Tesla Charging sur X, 2 octobre 2026 (annonce, conditions et avertissement) ; Tesla, manuel du Model Y, Instructions de recharge.

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