Tesla prépare Halloween à sa façon. Dans la nuit du 1er au 2 octobre, la marque a publié sur X une vidéo de onze secondes titrée « Halloween is coming », « Halloween arrive ». On y voit une citrouille sculptée, puis une Tesla déguisée en fantôme sur un écran de voiture. Voici ce que montre la vidéo, et ce que Tesla n’a pas encore dit.

Halloween is coming pic.twitter.com/lM3ASUeOqX — Tesla (@Tesla) October 1, 2026 Le post publié par Tesla sur X dans la nuit du 1er au 2 octobre 2026.

Ce que montre la vidéo de Tesla

La vidéo s’ouvre dans le noir sur le visage lumineux d’une citrouille sculptée, aux yeux et au sourire découpés. Le plan s’élargit ensuite sur un écran de voiture.

À l’écran, la Tesla habituellement dessinée au centre apparaît recouverte d’un drap blanc, comme un fantôme. Le décor a changé : une maison hantée, des arbres sans feuilles, une pleine lune et des citrouilles posées sur un sol brumeux.

Les dernières images montrent un fantôme, des citrouilles et une main de zombie qui sort de terre, avant un écran noir. La vidéo, au format vertical, a dépassé 930{N}000 vues en moins d’une journée.

Ce que Tesla n’a pas encore dit

Le message de Tesla tient en trois mots : « Halloween is coming ». La marque ne précise rien d’autre à ce stade :

ni la date de déploiement ;

ni le contenu exact, thème de l’écran, sons ou autres effets ;

ni les modèles et les pays concernés.

Comme les autres nouveautés du logiciel, elle devrait arriver par une mise à jour à distance. Nous suivons chaque version sur notre page Mises à jour Tesla, et nous compléterons cet article dès que Tesla en dira plus.

Les mises à jour de saison, une habitude chez Tesla

Tesla aime marquer les fêtes dans ses voitures. Chaque fin d’année, elle diffuse une « Holiday Update », la mise à jour des fêtes. En 2023, elle permettait de remplacer le son du verrouillage par d’autres bruitages, comme le cri d’une chèvre, et de lancer un spectacle de lumières synchronisé entre plusieurs Tesla (post du 8 décembre 2023, post du 21 décembre 2023).

En 2024, elle apportait notamment l’application Tesla sur l’Apple Watch, utilisable comme clé (post du 2 décembre 2024). Toutes ces nouveautés arrivent par une mise à jour à distance, un atout que nous avons détaillé dans notre article sur les mises à jour logicielles de Tesla.

Halloween a aussi ses habitudes : le compte X de Tesla souhaite un joyeux Halloween à ses fans chaque 31 octobre, par exemple en 2021 et en 2022. Côté propriétaires, la fête a ses traditions, des rassemblements de la communauté aux accessoires pour décorer sa Tesla.

Vous l’avez reçu ?

Dès que cette nouveauté arrive sur votre Tesla, dites-nous sur quel modèle et avec quelle version du logiciel : écrivez à la rédaction. Vous pouvez aussi inscrire votre voiture sur Mon Tesla Mag pour retrouver votre espace propriétaire.

Sources : posts de Tesla sur X du 2 octobre 2026, du 8 décembre 2023, du 21 décembre 2023 et du 2 décembre 2024.