La première solution, qui n’est pas la plus optimale, mais qui fera plus largement l’affaire qu’une prise standard, c’est la prise renforcée. Le connecteur est toujours le même que sur une prise classique, mais les prises renforcées sont conçues pour être capables de délivrer 3,2 kW en 14 A pendant plusieurs heures d’affilée quotidiennement. Elles sont plus sûres, et obligatoirement équipées d’un disjoncteur différentiel adapté.

Borne de recharge

C’est la solution la plus confortable et la plus sécurisante pour recharger sa voiture à domicile. Avec un câble de recharge de Type 2, fourni également avec la voiture (ou en option pour les constructeurs les plus mesquins), vous pourrez donc alimenter votre voiture via une installation plus sûre grâce à des protections installées en amont de la borne de recharge, au niveau du tableau électrique.

La borne et la voiture peuvent « communiquer » et lancer ou stopper la charge. Concrétement, en cas de surintensité au niveau de la borne par exemple, la voiture arrête la charge.