Itaglio, un nouveau restaurant Italien à Charenton-le-pont

Originaire du centre de l’Italie, et plus particulièrement de la ville de Rome, la pizza à la coupe ou Pizza Al Taglio arrive en France. Depuis les années 50 elle connaît un franc succès auprès de la population italienne et séduit désormais les consommateurs contemporains. Désormais, un nouveau restaurant s’est établi à Charenton-le-pont. Pour notre plus grand bonheur.

Plus saine et plus diététique, elle ravit les petits et grands amateurs de pizza, je peux vous le confirmer. Ce qui définit cette pizza…. une pâte épaisse et légère, alvéolée, moelleuse et croustillante sur les bords. Bon appétit aux chanceux !

Une collection de recettes originales

Amoureux de la gastronomie italienne, ils ont voulu faire découvrir aux consommateurs et gourmands français la pizza à la coupe ou pizza Al Taglio. C’est dans un cadre moderne et décontracté que nous vous proposons cette pizza croustillante et légère aux saveurs originales.

Originales pourquoi ? Parce que chaque jour nous imaginons une pizza du jour différente (en plus de celles présentent sur leur carte) en respectant les saisons et les attentes de nos clients. Chacun peut véritablement y trouver son bonheur, il suffit de demander !

Ils ont pensé à tout le monde : les petits gourmands auront une préférence pour la part de pizza classique mais les grands gourmands trouveront leur bonheur dans la dégustation Al Taglio (l’équivalent d’une part et demi de pizza). De quoi combler tous les appétits !

Itaglio : une cuisine faite maison

Quatre ingrédients de base pour les pizzas Itaglio

Des tomates, de la mozzarella, des truffes et des poivrons. Vous ne trouverez pas plus italien !

Le secret de ces pizzas tient en quatre points :

Des ingrédients frais : Tous leurs ingrédients sont frais et leurs recettes, originales… Ce qui fait la différence.

Des fromages savoureux sélectionnés pour leur qualité et leur origine.

Farine 100% Italie : Un mélange unique de farine en provenance direct d’Italie. De la qualité chez Itaglio, rien que de la qualité.

Une pâte unique, épaisse et légère alliant moelleux et croustillant.

Personnellement, j’ai prix une Melanzana et je n’ai pas été déçue ! Carpaccio d’aubergines, coulis de poivrons jaunes, oignons caramélisés et olives noires à la grecque : un délice, pour seulement 9€.

Il est à noter que les amoureux des mises en bouche ne sont pas mis de côté : entrées et salades ayant l’air toutes plus délicieuses les unes que les autres sont à la carte. Les risottos ou les pâtes constituent une alternative aux pizzas.

Pour ceux souhaitant finir sur une note sucrée, des desserts sont disponibles, du crumble à la crème brûlée. Vous avez l’eau à la bouche ? Le menu est à retrouver via ce lien.

Quelques informations pratiques

Le restaurant :

3 Place des Marseillais

94220, Charenton le pont

Contact : 0143787116

Les horaires :

Réservation préalable conseillée

Lundi au Jeudi : de 12h à 15h et de 19h00 à 22h30

Vendredi : de 12h00 à 15h00

Dimanche : de 12h à 15h et de 19h00 à 22h30

Station de rechargement « Les bornes bleues » à moins de 500m