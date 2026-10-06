Selon l’estimation en temps réel de Forbes, la fortune d’Elon Musk atteignait 1 046 milliards de dollars ce mardi 6 octobre à 9 heures, 65 milliards de plus que la veille. En cause : la séance de lundi à Wall Street, où l’action SpaceX a pris 7,6 %.

65 milliards de dollars en une séance

Lundi 5 octobre, l’action SpaceX a clôturé à 171,09 dollars au Nasdaq, contre 158,96 dollars vendredi. Elon Musk détient environ 4,77 milliards d’actions SpaceX, hors options et actions de performance, selon sa déclaration à la SEC du 13 août. Leur valeur a donc augmenté d’environ 58 milliards de dollars dans la journée. L’action Tesla, à 378,73 dollars (+2,2 %), a ajouté près de 6 milliards à sa participation (calculs Tesla Mag).

Forbes, qui met à jour son estimation à partir des cours de Bourse, le classe très loin devant Jeff Bezos (371 milliards de dollars) et Larry Page (284 milliards).

SpaceX, l’essentiel de sa fortune

Entrée en Bourse le 12 juin 2026 au prix de 135 dollars, sous le code SPCX, SpaceX avait absorbé xAI le 2 février. Au cours de lundi, les actions SpaceX d’Elon Musk valent environ 815 milliards de dollars. Il y dispose d’environ 82,4 % des droits de vote, selon le prospectus de l’entreprise.

Sa participation dans Tesla, 699,6 millions d’actions, soit 19,9 % du capital selon sa déclaration à la SEC du 17 juin, vaut environ 265 milliards de dollars au cours de clôture du Nasdaq. Ensemble, ses participations cotées dépassent 1 080 milliards ; l’estimation de Forbes, qui applique sa propre méthode, est un peu inférieure.

Une fortune, pas un salaire

Chez Tesla, Elon Musk touche toujours 0 dollar de salaire : sa richesse tient à la valeur de ses actions, qui peut aussi bien fondre en une séance. Nous détaillons le salaire et la rémunération d’Elon Musk, avec ce que vaut sa participation par jour et par seconde.

À ne pas confondre avec le plan de rémunération dit « à 1 000 milliards », voté par les actionnaires de Tesla en novembre 2025 : aucune de ses douze tranches n’est encore acquise. La première exige une capitalisation boursière de 2 000 milliards de dollars ; au cours de lundi, Tesla en vaut environ 1 496 milliards.

D’où vient sa fortune et comment a-t-elle évolué depuis 2012 ? Tout est dans notre dossier sur la fortune d’Elon Musk, avec un simulateur selon le cours de ses actions.

Le parcours et les entreprises d’Elon Musk sont dans notre guide complet.

Sources : Forbes, estimation en temps réel au 6 octobre 2026 à 9 h ; cours de clôture du Nasdaq au 5 octobre ; déclarations d’Elon Musk à la SEC (17 juin et 13 août 2026) ; prospectus de SpaceX. Calculs Tesla Mag.