Quatre SUV électriques compacts premium sont arrivés sur le marché français en 2026 : le Mercedes GLA électrique, le DS N°7, le BMW iX3 de nouvelle génération et le Polestar 4 SUV. Trois autres, ouverts à la commande fin 2025, sont livrés cette année : les Mercedes GLC et GLB électriques et l’Alpine A390. Le moins cher démarre à 44 400 €, le plus endurant annonce jusqu’à 805 km WLTP. Face à eux, le Tesla Model Y reste le repère, à partir de 40 990 €.

Prix catalogue de la version d’entrée, relevés le 28/09/2026. Graphique : Tesla Mag

Les nouveaux SUV électriques compacts de 2026

Modèle Arrivée en France Prix d’entrée Autonomie WLTP maximale Mercedes GLA électrique commandes depuis le 30/07/2026 44 400 € 657 km DS N°7 commandes depuis le 17/03/2026 (toute la gamme le 18/05) 46 990 € 740 km Polestar 4 SUV lancé le 02/09/2026, premières livraisons annoncées fin 2026 56 800 € 630 km BMW iX3 (Neue Klasse) prix annoncés le 01/04/2026 64 950 € 805 km Tesla Model Y (repère) — 40 990 € 622 km

Prix catalogue de la version d’entrée et autonomie de la version la plus endurante, relevés aux sources officielles des constructeurs le 28 septembre 2026. Ils ne tiennent pas compte de la prime CEE ni des offres du moment.

Mercedes GLA électrique : le moins cher des nouveaux venus

Le nouveau GLA électrique remplace l’EQA. Mercedes-Benz France l’a ouvert à la commande le 30 juillet 2026. Il démarre à 44 400 € et annonce jusqu’à 657 km WLTP, avec une recharge rapide jusqu’à 320 kW. C’est le nouveau venu le plus proche du prix d’un Model Y. Son coffre arrière, 410 litres, est en revanche le plus petit du lot.

DS N°7 : le SUV français à grande autonomie

Le DS N°7 mesure 4,66 m. La première version s’est commandée à partir du 17 mars 2026, toute la gamme à partir du 18 mai. Il commence à 46 990 € et sa version la plus endurante annonce 740 km WLTP, un des meilleurs chiffres de la catégorie. La recharge rapide plafonne à 160 kW, nettement moins que les modèles allemands.

Polestar 4 SUV : lancé en septembre, livré plus tard

Polestar a présenté la version SUV de la Polestar 4 le 2 septembre 2026. Elle démarre à 56 800 € et va jusqu’à 630 km WLTP. Le constructeur annonce les premières livraisons pour le quatrième trimestre 2026, mais son configurateur affichait fin septembre une livraison estimée en février-mars 2027.

BMW iX3 Neue Klasse : le record d’autonomie, au prix fort

Premier modèle de la « Neue Klasse » de BMW, le nouvel iX3 annonce jusqu’à 805 km WLTP, le meilleur chiffre de ce tableau. BMW France a publié ses prix de lancement le 1er avril 2026. Le 28 septembre, la version d’entrée était affichée à 64 950 €, soit 24 000 € de plus qu’un Model Y Propulsion.

Arrivés fin 2025, livrés en 2026

Mercedes GLC électrique : ouvert à la commande le 21 octobre 2025, à partir de 64 900 €, jusqu’à 715 km WLTP.

: ouvert à la commande le 21 octobre 2025, à partir de 64 900 €, jusqu’à 715 km WLTP. Mercedes GLB électrique : commande en ligne depuis le 8 décembre 2025, à partir de 46 950 €, jusqu’à 632 km WLTP.

: commande en ligne depuis le 8 décembre 2025, à partir de 46 950 €, jusqu’à 632 km WLTP. Alpine A390 : commandes ouvertes le 4 novembre 2025, à partir de 67 500 €, jusqu’à 555 km WLTP. La version GTS a suivi en juin 2026.

Deux autres modèles sont aussi récents, avec des informations moins complètes : le Xpeng L03, à partir de 34 990 €, dont nous avons détaillé le prix face à Tesla, et la nouvelle version du Lexus RZ, à partir de 61 000 €.

Et le Tesla Model Y ?

Le Model Y n’est pas un nouveau modèle de 2026, mais il reste le point de comparaison. À 40 990 €, il est moins cher que tous les nouveaux venus du tableau. Sa version la plus endurante annonce 622 km WLTP : c’est moins que chacun des quatre nouveaux venus, de 630 km pour le Polestar 4 SUV à 805 km pour le BMW iX3. L’écart se joue donc sur le prix et sur la place à bord. Il garde l’avantage du coffre, avec 822 à 835 litres à l’arrière selon la version, et 116 litres à l’avant.

Pour comparer les 21 modèles du segment, versions et prix compris, voyez notre comparatif des SUV électriques compacts premium. Et pour l’autonomie seule, notre classement par autonomie.

Sources : communiqués et configurateurs de Mercedes-Benz France, DS Automobiles, Polestar, BMW France, Alpine, Xpeng, Lexus et Tesla, relevés le 28 septembre 2026 (fichier de données Tesla Mag, 106 versions).