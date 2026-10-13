Ce mardi 13 octobre au matin, la filière automobile se réunit au Dôme de Paris, à deux pas du Mondial de l’Auto, pour le Paris Automotive Summit organisé par la PFA. Sur scène : les patrons de Stellantis, de Volkswagen, de Valeo, de Renault Group et de XPeng, le président du Medef, le ministre chargé de l’Industrie et le vice-président de la Commission européenne. Tesla Mag est invité et présent dans la salle. Voici le programme, et les questions que nous suivrons.

● EN DIRECT · Mis à jour à 10 h 35. La PFA diffuse chaque intervention en direct sur sa chaîne YouTube. Tesla Mag suit la matinée depuis la salle. vers 9 h 10 : Ouverture par Luc Chatel, président de la PFA, terminé (revoir l’intervention).

: Ouverture par Luc Chatel, président de la PFA, terminé (revoir l’intervention). vers 9 h 30 : Antonio Filosa, directeur général de Stellantis, terminé (revoir l’intervention).

: Antonio Filosa, directeur général de Stellantis, terminé (revoir l’intervention). vers 9 h 55 : Oliver Blume, directeur général de Volkswagen Group, terminé (revoir l’intervention).

: Oliver Blume, directeur général de Volkswagen Group, terminé (revoir l’intervention). vers 10 h 25 : Christophe Périllat, directeur général de Valeo, en cours (regarder le direct).

: Christophe Périllat, directeur général de Valeo, en cours (regarder le direct). 10 h 40 (prévu) : Patrick Martin (Medef), Alexandre Saubot (France Industrie), Luc Chatel (PFA), à venir.

: Patrick Martin (Medef), Alexandre Saubot (France Industrie), Luc Chatel (PFA), à venir. 11 h 20 (prévu) : Xiaopeng He, fondateur et PDG de XPeng, à venir.

: Xiaopeng He, fondateur et PDG de XPeng, à venir. 11 h 45 (prévu) : François Provost, directeur général de Renault Group, à venir.

: François Provost, directeur général de Renault Group, à venir. 12 h 10 (prévu) : Sébastien Martin, ministre chargé de l’Industrie, à venir.

: Sébastien Martin, ministre chargé de l’Industrie, à venir. 12 h 40 (prévu) : Stéphane Séjourné, vice-président de la Commission européenne, à venir.

Le fil de la matinée

Citations relevées par Tesla Mag dans la diffusion officielle de la PFA. Les propos tenus en anglais sont traduits par nos soins.

9 h 55 · Oliver Blume (Volkswagen) : « entièrement électrique, vraiment européenne et toujours abordable »

Le directeur général du groupe Volkswagen a résumé le défi des constructeurs généralistes en trois objectifs à tenir « en même temps » : des voitures « entièrement électriques, vraiment européennes et toujours abordables ». Bonne nouvelle selon lui : « la percée est là ». D’après les chiffres du groupe, les commandes de voitures électriques en Europe ont progressé de plus de 60 % au troisième trimestre. « Pour beaucoup d’Européens, une voiture électrique est une déclaration personnelle d’indépendance vis-à-vis de la pompe à essence. »

Le CO2 : il demande, pour l’objectif de 2030, le même calcul en moyenne sur plusieurs années que celui appliqué de 2025 à 2027, par exemple de 2028 à 2032, sans changer l’objectif global. Un objectif plus bas « pourrait aider », mais la flexibilité passe d’abord.

: il demande, pour l’objectif de 2030, le même calcul en moyenne sur plusieurs années que celui appliqué de 2025 à 2027, par exemple de 2028 à 2032, sans changer l’objectif global. Un objectif plus bas « pourrait aider », mais la flexibilité passe d’abord. Le « made in Europe » : Volkswagen, Renault Group et Stellantis soutiennent une stratégie commune. Leur proposition : si 70 % des voitures vendues par un constructeur dans l’Union répondent aux critères « made in Europe », 100 % de sa flotte en bénéficie. « Ceux qui profitent de l’argent des contribuables européens doivent aussi renforcer l’emploi européen. »

: Volkswagen, Renault Group et Stellantis soutiennent une stratégie commune. Leur proposition : si 70 % des voitures vendues par un constructeur dans l’Union répondent aux critères « made in Europe », 100 % de sa flotte en bénéficie. « Ceux qui profitent de l’argent des contribuables européens doivent aussi renforcer l’emploi européen. » Les petites électriques : « on ne gagne quasiment pas d’argent » avec elles en Europe aujourd’hui, reconnaît-il. Il réclame des super-crédits CO2 pour les électriques fabriquées en Europe, plus élevés pour les voitures de moins de 4,20 m, et une aide à la production de batteries européennes.

: « on ne gagne quasiment pas d’argent » avec elles en Europe aujourd’hui, reconnaît-il. Il réclame des super-crédits CO2 pour les électriques fabriquées en Europe, plus élevés pour les voitures de moins de 4,20 m, et une aide à la production de batteries européennes. La Chine : Volkswagen y compte plus de 3 000 ingénieurs et n’exclut pas d’importer en Europe des voitures conçues en Chine, dans les segments où il est absent, sans coentreprise en Europe.

: Volkswagen y compte plus de 3 000 ingénieurs et n’exclut pas d’importer en Europe des voitures conçues en Chine, dans les segments où il est absent, sans coentreprise en Europe. Paris et Berlin : après avoir rencontré le chancelier allemand et le président de la République, il espère une position franco-allemande commune « cette semaine ».

Revoir l’intervention d’Oliver Blume (23 min, en anglais).

9 h 30 · Antonio Filosa (Stellantis) : la 2 CV à 15 000 €, « 100 % fabriquée en Europe »

Interrogé par David Barroux, le directeur général de Stellantis a présenté la future 2 CV comme la première voiture d’une nouvelle plateforme baptisée E-Car : « E pour économique, parce qu’elle sera commercialisée autour de 15 000 euros ; électrique, parce qu’elle sera 100 % électrique ; et européenne, parce qu’elle sera 100 % fabriquée en Europe. » Selon lui, sur les trois millions de voitures perdues par l’industrie européenne en six ou sept ans, un million l’ont été sous la barre des 15 000 euros, « pas faute de demande », mais faute d’offre.

Le Mondial : Stellantis y occupe 5 000 m², avec 60 nouveaux modèles de huit marques et neuf concepts.

: Stellantis y occupe 5 000 m², avec 60 nouveaux modèles de huit marques et neuf concepts. Le plan : 60 milliards d’euros pour lancer 60 nouveaux produits dans le monde d’ici 2030, dont 40 % consacrés à des technologies communes à toutes les marques : plateformes, motorisations, architecture informatique centrale, cockpit et conduite autonome.

: 60 milliards d’euros pour lancer 60 nouveaux produits dans le monde d’ici 2030, dont 40 % consacrés à des technologies communes à toutes les marques : plateformes, motorisations, architecture informatique centrale, cockpit et conduite autonome. L’électrique en Europe : « ce n’est pas du tout une bulle », juge-t-il, en citant la flambée du pétrole liée à la crise d’Ormuz comme accélérateur.

: « ce n’est pas du tout une bulle », juge-t-il, en citant la flambée du pétrole liée à la crise d’Ormuz comme accélérateur. Aux États-Unis : la part de l’électrique était de 7 % il y a cinq ans et reste à 7 % cette année, selon lui.

: la part de l’électrique était de 7 % il y a cinq ans et reste à 7 % cette année, selon lui. Bruxelles : il réclame des flexibilités sur les objectifs de CO2, « plus urgemment » pour les utilitaires, avec une moyenne sur cinq ans, et une règle « made in Europe » fondée sur le design, la R&D, la production et les fournisseurs européens.

: il réclame des flexibilités sur les objectifs de CO2, « plus urgemment » pour les utilitaires, avec une moyenne sur cinq ans, et une règle « made in Europe » fondée sur le design, la R&D, la production et les fournisseurs européens. La conduite autonome : les États-Unis et la Chine sont en avance, reconnaît-il ; Stellantis compte lancer ses systèmes d’aide avancée à partir de 2028 et cite notamment Nvidia et Pony.ai parmi ses partenaires.

: les États-Unis et la Chine sont en avance, reconnaît-il ; Stellantis compte lancer ses systèmes d’aide avancée à partir de 2028 et cite notamment Nvidia et Pony.ai parmi ses partenaires. Leapmotor et Dongfeng : des coentreprises détenues à 51 % par Stellantis, pour produire dans ses usines européennes et partager des capacités, « parce que nous ne voulons pas fermer d’usines ».

Revoir l’intervention d’Antonio Filosa (26 min, en anglais).

9 h 10 · Luc Chatel (PFA) : « il est minuit moins une » pour la filière

Pour sa dernière intervention de président de la PFA, après neuf ans, Luc Chatel a dressé un bilan sombre : l’Europe a perdu 3 millions de véhicules depuis 2019, la France n’en produit plus que 1,4 million, et la filière a perdu 50 000 emplois en cinq ans en France, avec 75 000 suppressions projetées. « Les Chinois innovent, les Américains investissent, les Européens réglementent », a-t-il répété.

Les normes : une centaine de nouvelles normes européennes en préparation d’ici 2030 mobilisent, selon lui, un quart des ingénieurs des constructeurs. Il demande un gel, au moins pour les petites voitures.

: une centaine de nouvelles normes européennes en préparation d’ici 2030 mobilisent, selon lui, un quart des ingénieurs des constructeurs. Il demande un gel, au moins pour les petites voitures. Le CO2 : il réclame de la flexibilité, un lissage des objectifs pour les voitures et les utilitaires, et le retour d’une diversité technologique après 2035. « Le problème, ce n’est pas l’électrique », mais une trajectoire qui « sort la classe moyenne du marché ».

: il réclame de la flexibilité, un lissage des objectifs pour les voitures et les utilitaires, et le retour d’une diversité technologique après 2035. « Le problème, ce n’est pas l’électrique », mais une trajectoire qui « sort la classe moyenne du marché ». La Chine : les marques chinoises pèsent désormais plus de 10 % du marché européen et en pèseront plus de 20 % d’ici deux ou trois ans, selon les prévisions de la PFA. Il réclame des clauses de contenu local : 75 % des composants d’une voiture assemblée en Europe y sont fabriqués, une part qui pourrait tomber à 35 % en cinq ans selon une étude de Roland Berger pour la PFA et le Clepa.

: les marques chinoises pèsent désormais plus de 10 % du marché européen et en pèseront plus de 20 % d’ici deux ou trois ans, selon les prévisions de la PFA. Il réclame des clauses de contenu local : 75 % des composants d’une voiture assemblée en Europe y sont fabriqués, une part qui pourrait tomber à 35 % en cinq ans selon une étude de Roland Berger pour la PFA et le Clepa. Paris et Berlin : il appelle à un accord franco-allemand rapide sur ces deux sujets, que la Commission pourrait ensuite reprendre.

Le Mondial accueille cette année plus de 60 constructeurs et attend un demi-million de visiteurs, a-t-il rappelé. Revoir l’ouverture (20 min).

Le programme de la matinée

Heure Intervenant 9 h Ouverture par Luc Chatel, ancien ministre, président de la PFA 9 h 25 Antonio Filosa, directeur général de Stellantis 9 h 50 Oliver Blume, directeur général de Volkswagen Group 10 h 15 Christophe Périllat, directeur général de Valeo 10 h 40 Patrick Martin (Medef), Alexandre Saubot (France Industrie) et Luc Chatel (PFA) 11 h 20 Xiaopeng He, fondateur et PDG de XPeng 11 h 45 François Provost, directeur général de Renault Group 12 h 10 Sébastien Martin, ministre chargé de l’Industrie 12 h 40 Stéphane Séjourné, vice-président de la Commission européenne

Programme publié par les organisateurs. La matinée est animée par David Barroux, rédacteur en chef des Echos, devant 3 000 participants attendus selon le Mondial.

Pourquoi cette matinée compte

Le Summit réunit sur une même scène les constructeurs européens, un équipementier français, un constructeur chinois, le patronat, le gouvernement et Bruxelles. C’est le rendez-vous où la filière dit ce qu’elle attend des pouvoirs publics, au moment où elle accélère sur l’électrique : la veille, Renault, Dacia, Citroën, Volkswagen et les marques chinoises ont présenté au Mondial une vague de modèles électriques, dont plusieurs fabriqués en Europe.

Les questions que nous suivrons

Le prix de l’électrique : comment les constructeurs européens comptent-ils proposer des électriques autour de 15 000 à 20 000 €, comme l’annoncent Citroën avec sa 2 CV ou Dacia avec la nouvelle Spring ?

: comment les constructeurs européens comptent-ils proposer des électriques autour de 15 000 à 20 000 €, comme l’annoncent Citroën avec sa 2 CV ou Dacia avec la nouvelle Spring ? La production en Europe : quelles usines, quelles batteries, et quelle place pour les constructeurs chinois qui, comme XPeng, veulent produire sur le continent ?

: quelles usines, quelles batteries, et quelle place pour les constructeurs chinois qui, comme XPeng, veulent produire sur le continent ? Les règles européennes : ce que Stéphane Séjourné dira des objectifs de CO2 et de la stratégie industrielle de l’Union pour l’automobile.

: ce que Stéphane Séjourné dira des objectifs de CO2 et de la stratégie industrielle de l’Union pour l’automobile. Le soutien de l’État : ce que le ministre chargé de l’Industrie annoncera, ou non, pour la filière et pour les acheteurs.

: ce que le ministre chargé de l’Industrie annoncera, ou non, pour la filière et pour les acheteurs. Le logiciel et la conduite assistée : la place des véhicules définis par le logiciel, terrain où Tesla a pris de l’avance, et où XPeng fait déjà essayer sa conduite assistée dans Paris.

Tesla Mag sur place

Notre rédaction suit la matinée depuis la salle. Nous publierons dans la journée l’essentiel des interventions, avec les annonces et les chiffres donnés sur scène, et uniquement ce qui a été dit.

Pour préparer la visite du salon : notre guide des électriques à voir, stand par stand, et les électriques de Renault et Dacia, prix confirmés.

Sources : programme officiel du Paris Automotive Summit 2026 (site du Mondial de l’Auto et organisateurs), consulté le 13 octobre 2026 à 8 h.