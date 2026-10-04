L’application Tesla Robotaxi, celle du service de taxi autonome de Tesla, se télécharge désormais depuis la France. Selon les données de l’App Store, elle est proposée sur la boutique française depuis le 1er octobre 2026, gratuitement et en français. Nous l’avons installée et nous nous y sommes connectés avec un compte Tesla : elle fonctionne, mais prévient qu’on se trouve « en dehors de notre zone d’intervention ». Et la France n’est pas seule : l’application est arrivée le même jour dans au moins quatorze autres pays européens.

Ce que montre l’application une fois connecté

La connexion se fait avec les identifiants d’un compte Tesla, comme le demande la fiche de l’application. L’écran d’accueil s’affiche en français : « Vous êtes en dehors de notre zone d’intervention ». Juste en dessous, un carrousel présente les « zones de couverture » du service, une carte par zone. La première est celle d’Orlando, en Floride, avec son périmètre dessiné sur un plan.

L’application Tesla Robotaxi ouverte depuis la France, le 4 octobre 2026 : hors zone de service, elle présente ses zones de couverture, dont Orlando. Capture : Tesla Mag

Impossible, donc, de commander une course depuis Paris ou Lyon : le service ne fonctionne que dans les zones que l’application affiche. Mais le reste est là, traduit : la connexion, la carte des zones et une rubrique « En savoir plus ».

Ce que dit la fiche de l’App Store

Éditée par Tesla, Inc. et rangée dans la catégorie Voyages, la fiche présente un « service de course autonome ». Elle annonce que le Cybercab, le véhicule de Tesla sans volant ni pédales, fait désormais partie de la flotte : « Notre flotte Robotaxi comprend désormais des véhicules Model Y et Cybercab ». Nous avions raconté les premières courses payantes en Cybercab, à Austin, en septembre.

Le fonctionnement y est détaillé. On saisit sa destination et le nombre de passagers ; l’application affiche le tarif estimé et l’heure d’arrivée du véhicule. Sur place, on vérifie la plaque d’immatriculation, on s’attache et on lance le trajet depuis l’application ou l’écran tactile. Pendant la course, on règle la climatisation, les sièges ou la musique, et on peut demander au véhicule de s’arrêter. Les captures de la fiche montrent une course à Austin, au Texas, facturée 4,20 dollars, avec le choix entre un Cybercab et un Model Y.

L’application est gratuite, demande iOS 18 au minimum et pèse environ 222 Mo. Elle est aussi référencée sur Google Play, pour Android.

Quinze pays européens le même jour

La France n’a pas été servie seule. D’après les données de l’App Store que nous avons consultées le 4 octobre, l’application a été mise en ligne le 1er octobre 2026 au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, en Suisse, en Italie, en Espagne, au Portugal, en Irlande, en Norvège, en Suède, au Danemark, en Autriche et en Pologne. Elle était proposée aux États-Unis depuis le 3 septembre 2025, au Canada depuis le lendemain, puis en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Japon, en Corée du Sud et au Mexique depuis le 19 novembre 2025.

Le calendrier n’est pas anodin. Le FSD (Supervised) est déjà autorisé dans huit pays européens, la France le teste sur route, et les États membres se retrouvent à Bruxelles le 6 octobre pour examiner à nouveau la demande néerlandaise. Un service de robotaxi relèverait, lui, d’un autre cadre, celui des véhicules sans conducteur, que nous détaillons dans ce qu’il faudrait pour que le Cybercab arrive en Europe. Mais l’application est désormais dans la poche des conducteurs européens.

Sur iPhone, cherchez « Tesla Robotaxi » dans l’App Store. Connectez-vous avec les identifiants de votre compte Tesla, le même que celui de l’application Tesla ; si vous n’en avez pas, il faut d’abord en créer un. Tesla invite ceux qui ne voient pas leur ville à s’inscrire sur tesla.com/updates pour être prévenus de l’arrivée du service.

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Sources : fiche de l’application Tesla Robotaxi sur l’App Store français et données de l’App Store par pays, consultées le 4 octobre 2026 ; application Tesla Robotaxi, version 26.8.2, ouverte depuis la France le même jour.