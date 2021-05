Bienvenue sur le guide des hôtels avec borne de recharge pour voiture électrique à Deauville. Dans ces établissements, vous pouvez dormir et recharger votre véhicule. C’est un service rendu possible par la mobilité électrique et nous vous souhaitons de trouver des inspirations pour vos prochains road-trip grâce à notre guide.

Nom de l’hôtel Adresse Type de recharge Hôtel Manoir de la Poterie & Spa Chemin Paul Ruel, 14113 Cricquebœuf, France 2 x Tesla Dest.Charger 9.00kW Hôtel La Ferme Saint Siméon – Relais & Châteaux 20 Route Adolphe Marais, 14600 Honfleur 2 x Tesla Dest.Charger 11.00kW Hôtel Barrière Le Normandy 38 Rue Jean Mermoz, 14804 Deauville, France 1 x Tesla Dest.Charger 22.00kW Cures Marines Trouville Hotel Thalasso & Spa Boulevard de la Cahotte, 14360 Trouville-sur-Mer, France 2 x Tesla Dest.Charger 22.00kW

Hôtel Manoir de la Poterie & Spa

Situé sur un domaine de 2 hectares, cet hôtel haut de gamme se trouve à 12 minutes à pied de la plage et à 9,5 km de Honfleur.

Décorées chacune dans un style différent, les chambres sont pourvues d’un accès Wi-Fi gratuit, de la télévision par satellite, d’un lecteur DVD et d’un minibar.

Les chambres de catégorie supérieure offrent une vue sur la mer ou la campagne. L’établissement dispose également d’une suite avec lit à baldaquin, salle de séjour indépendante et machine Nespresso. Le petit-déjeuner continental est proposé moyennant supplément.

L’établissement est doté par ailleurs d’un élégant restaurant, d’un bar lounge et d’une terrasse. Le spa inclut une piscine intérieure chauffée, un bain à remous, un sauna et un hammam, ainsi qu’une salle de sport. Un accès à la plage est également disponible.

Adresse: Chemin Paul Ruel, 14113 Cricquebœuf, France

Type de recharge: 2 x Tesla Dest.Charger 9.00kW

Hôtel La Ferme Saint Siméon – Relais & Châteaux

Situé dans une ancienne colonie d’artistes impressionnistes, cet hôtel de luxe se trouve à 7 minutes à pied du musée Eugène Boudin et à 10 minutes du jardin botanique NaturoSpace, avec sa serre à papillons.

Les chambres et suites élégantes sont pourvues d’un mobilier d’époque, du Wi-Fi gratuit, d’une télévision à écran plat et d’un minibar. Celles de catégorie supérieure sont dotées d’un canapé-lit. Les suites comprennent en outre un espace de vie.

Un service de chambre est proposé 24h/24, 7j/7. Les chambres ne sont pas climatisées. Le parking est inclus. L’établissement possède une brasserie rustique, un salon à cocktails chaleureux et un restaurant haut de gamme proposant des repas en extérieur en saison. Il comporte également une piscine intérieure, une salle de sport, ainsi qu’un spa avec un bain à remous et un sauna. Des ateliers artistiques sont en outre proposés.

Adresse: 20 Route Adolphe Marais, 14600 Honfleur

Type de recharge: 2 x Tesla Dest.Charger 11.00kW

Hôtel Barrière Le Normandy

Ce majestueux hôtel se situe à 800 m de la plage de Deauville et à 7,7 km du casino de Villers-sur-Mer. Décorées dans des tons chauds, les chambres et suites chics sont toutes équipées d’un accès Wi-Fi gratuit.

Les suites comprennent une salle de séjour, une télévision à écran plat, un lecteur DVD et un minibar. Les chambres et suites de catégorie supérieure possèdent une terrasse ou un balcon privés et offrent une vue sur la mer, la piscine ou la ville. Un service de chambre est proposé 24h/24 et 7j/7.

Des vélos sont mis à disposition gratuitement. Le bar aux murs en lambris sert des tapas. L’établissement compte également un restaurant de poissons/fruits de mer moderne et élégant orné de vitraux, ainsi qu’une piscine intérieure, une salle de sport, des courts de tennis et 15 salles de réunion.

Adresse: 38 Rue Jean Mermoz, 14804 Deauville, France

Type de recharge: 1 x Tesla Dest.Charger 22.00kW

Cures Marines Trouville Hotel Thalasso & Spa

Installé dans un bâtiment majestueux de 1912, sur la promenade longeant la plage, cet hôtel de luxe se trouve à 1 km de la gare de Trouville-Deauville et à 3 km de l’hippodrome de Deauville-La Touques.

Ces chambres et suites, élégantes et luxueuses, disposent d’un accès gratuit au Wi-Fi et d’une télévision à écran plat. Profitez également d’un minibar et d’un nécessaire à thé et à café.

Certains hébergements offrent une vue sur le port ou sur la mer. Le service de chambre est disponible. Les suites, qui comportent une salle de séjour, sont parfois aménagées en duplex. L’établissement possède un restaurant gastronomique réputé avec terrasse et un bar chic. Il comporte également des piscines intérieures d’eau salée, un centre de remise en forme, un spa haut de gamme et 6 salles de réunion. Le parking est payant.

Adresse: Boulevard de la Cahotte, 14360 Trouville-sur-Mer, France

Type de recharge: 2 x Tesla Dest.Charger 22.00kW

