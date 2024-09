Avec la montée en puissance des véhicules électriques, de plus en plus de propriétaires de voitures cherchent à installer des bornes de recharge à domicile ou dans leurs entreprises. Cependant, trouver un installateur qualifié peut être un vrai casse-tête. Entre la complexité des normes, le choix des équipements, et la gestion des coûts, il est facile de se perdre.

Pourquoi est-il si difficile de trouver un bon installateur ?

Les installateurs spécialisés dans les bornes de recharge pour véhicules électriques, appelées IRVE, ne sont pas encore présents en nombre dans toutes les régions. De plus, beaucoup de ces installations nécessitent des qualifications spécifiques (telles que la certification IRVE), ce qui limite le nombre de professionnels capables d’intervenir. Ajouter à cela la diversité des marques de bornes (Wallbox, EVBox, Tesla, etc.) et la nécessité de respecter des normes strictes comme la NF C 15-100, il devient essentiel de trouver des installateurs expérimentés.

Pour les particuliers, entreprises, ou collectivités souhaitant installer des bornes de recharge, il est important de trouver un prestataire fiable, capable de répondre à toutes les étapes du projet, de l’étude de faisabilité jusqu’à la gestion des consommations.

Les Installateurs de Bornes de Recharge à Bordeaux

Face à cette demande croissante, plusieurs entreprises se sont spécialisées dans l’installation de bornes de recharge à Bordeaux. Ces professionnels offrent des services variés, incluant l’installation, la gestion et la maintenance des bornes pour les particuliers, copropriétés, entreprises, et collectivités.

BLAX : Votre Installateur de Bornes à Bordeaux

Parmi ces installateurs, BLAX se distingue par son expertise et son service clé en main. Basé au cœur de Bordeaux, BLAX accompagne ses clients dans la transition vers la mobilité électrique avec un service complet allant de l’installation à la supervision des bornes de recharge.

Les Services de BLAX

Étude des besoins : BLAX commence par une évaluation des infrastructures électriques existantes afin de proposer une solution adaptée aux besoins du client, qu’il s’agisse d’un particulier, d’une entreprise ou d’une collectivité. Installation : Des électriciens certifiés IRVE se chargent de l’installation des bornes, en respectant toutes les normes en vigueur, notamment la norme NF C 15-100. Supervision et maintenance : BLAX propose un service de gestion des consommations et de maintenance des bornes installées, garantissant ainsi un suivi optimisé et personnalisé. Optimisation des coûts : L’entreprise aide également ses clients à obtenir des aides financières, comme la prime ADVENIR ou le crédit d’impôt IRVE, afin de rendre l’installation plus abordable.

Pourquoi choisir BLAX ?

L’entreprise BLAX est reconnue pour son sérieux et son professionnalisme, avec des avis très positifs de ses clients. La transparence dans la gestion des projets, ainsi que l’accompagnement de chaque client tout au long du processus, en font un acteur de confiance à Bordeaux.

Quelques extraits d’avis Google :

« Installation rapide et soignée. Le suivi est irréprochable, et l’équipe a été très disponible pour répondre à toutes nos questions. »

« BLAX a su parfaitement adapter l’installation à nos besoins, tout en optimisant les coûts grâce aux aides disponibles. »

Autres Installateurs à Bordeaux

Cet article sera régulièrement mis à jour avec de nouveaux installateurs locaux pour permettre aux habitants de Bordeaux et de la région de choisir l’entreprise qui répond le mieux à leurs besoins. Pour l’instant, BLAX figure parmi les entreprises les plus recommandées, mais nous ajouterons bientôt d’autres installateurs qualifiés dans cet article.