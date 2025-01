Trouvez facilement le meilleur installateur de borne de recharge à La ROCHELLE en faisant appel à nos services.

Que vous soyez en collectivité ou en maison individuelle, nous vous aidons à trouver le professionnel adapté à vos besoins grâce au Guide Tesla Magazine qui référence nos partenaires qualifiés près de chez vous.

Un expert local certifié est disponible pour répondre à vos questions concernant votre projet. Ce service est gratuit, pour tous les véhicules électriques Vous souhaitez équiper votre : * Maison Copropriété Entreprise

Que ce soit pour votre domicile, le siège de votre entreprise ou une demande de votre client, laissez-nous vos coordonnées et nous sélectionnerons avec vous l’installateur de borne de recharge à La Rochelle et sa périphérie, qui vous accompagnera dans la concrétisation de votre projet, depuis le financement jusqu’à l’installation.

Les bornes de recharge installées par les installateurs IRVE partenaires de Tesla Mag sont compatibles avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables: Nissan, Peugeot, Audi, Citroën, BMW, Mercedes, Tesla, Volkswagen, Hyundai, Kia, Volvo, Renault, Ford.

Guide des partenaires Tesla Magazine

FAUCHET

Des travaux d’électricité à Périgny et ses alentours

Fauchet est une entreprise d’électricité créée en 1996 à Périgny dans le département de la Charente-Maritime (17).

Nous sommes une équipe 4 professionnels qualifiés et expérimentés dans les domaines de l’électricité, la climatisation, les pompes à chaleur, les chauffe-eaux thermodynamiques, la domotique, les alarmes et audio vidéo.

Lors de nos interventions, nous effectuons l’installation électrique sur-mesure, tableau électrique ainsi que le dépannage et la rénovation. Nous proposons également la pose de visiophone, interphone, chauffage, automatisme de portail, volet roulant…

Nous disposons d’une garantie décennale lors de nos déplacements.

JUILLET MICKAEL

Nos services

Nous vous proposons, au sein de notre entreprise Juillet Mickaël, l’installation, le dépannage, la mise aux normes et la rénovation de votre installation électrique après compteur. Nous nous chargeons de la pose de tout l’équipement électrique nécessaire à votre installation intérieure du disjoncteur général à vos prises de courant.

Nous vous dépannons également 7 j/7 et 24 h/24 en cas de panne.

Vous désirez faire installer une alarme à votre domicile ou un réseau de vidéophonie ? Nous sommes spécialisés dans la pose d’alarmes, d’interphones et de vidéophones. Nous réalisons aussi la pose de contrôles d’accès et d’automatisations de portails, de réseaux téléphoniques, informatiques et de télévision.

ECOCLIM ROCHELAIS

Nos travaux d’électricité

Spécialistes des travaux d’électricité à La Rochelle, nous réalisons des installations et rénovations complètes et proposons des solutions modernes en matière de domotique et d’éclairage. De plus nous intervenons pour tous vos besoins de dépannage en électricité.

Installation et rénovation électriques.

Nous prenons en charge tous vos travaux d’électricité générale en neuf comme en rénovation, que nous couvrons par le biais de notre garantie décennale. Notre savoir-faire nous permet de vous assurer des travaux soignés sur vos installations électriques en courant fort. Faites appel à notre équipe pour un travail rapide et soigné.

Dépannage d’électricité

Nous assurons un service de dépannage en électricité pour particuliers et professionnels sur toute La Rochelle. Très polyvalents, nous saurons trouvez rapidement une solution à votre panne.

GL BATIMENT ELEC

Installateur de bornes à La Rochelle

Spécialisée dans le secteur de l’électricité générale, notre entreprise intervient auprès des particuliers et des tertiaires. N’hésitez pas à faire appel aux compétences de notre équipe concernant le diagnostic, le chiffrage et l’installation de matériel électrique, de VMC, de chauffage et de caméra de surveillance. Et dans le but de vous proposer un service toujours plus complet, nous avons étendu notre rayon d’intervention à la domotique.

Nos activités :

électricité générale (entreprises)

domotique

portes de garage

chauffage (vente, installation)

ventilation (vente, installation)

dépannage de chauffage

alarmes, surveillance : systèmes (vente, installation)

bornes électriques

dépannage électricité

portes automatiques

portes, portails

diagnostic électrique

ASAP ELEC

ASAP ELEC est à votre disposition pour tous vos travaux d’électricité générale en neuf et en rénovation, tertiaire et particuliers.

Mise en sécurité et en conformité, pose et réglages d’antennes, interphonie et contrôle d’accès, chauffages, alarmes. Remise à neuf d’installations tertiaire, réseaux, éclairages techniques et architecturaux.

Nous mettons également à votre disposition la liste des villes de France où nous pouvons intervenir, avec nos partenaires installateurs qualifiés.