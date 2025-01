Trouvez facilement le meilleur installateur de borne de recharge à CHARTRES en faisant appel à nos services.

Que vous soyez en collectivité ou en maison individuelle, nous vous aidons à trouver le professionnel adapté à vos besoins grâce au Guide Tesla Magazine qui référence nos partenaires qualifiés près de chez vous.

Un expert local certifié est disponible pour répondre à vos questions concernant votre projet. Ce service est gratuit, pour tous les véhicules électriques Vous souhaitez équiper votre : * Maison Copropriété Entreprise

Que ce soit pour votre domicile, le siège de votre entreprise ou une demande de votre client, laissez-nous vos coordonnées et nous sélectionnerons avec vous l’installateur de borne de recharge à Chartres et sa périphérie, qui vous accompagnera dans la concrétisation de votre projet, depuis le financement jusqu’à l’installation.

Les bornes de recharge installées par les installateurs IRVE partenaires de Tesla Mag sont compatibles avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables: Nissan, Peugeot, Audi, Citroën, BMW, Mercedes, Tesla, Volkswagen, Hyundai, Kia, Volvo, Renault, Ford.

Guide des partenaires Tesla Magazine

B2Ei

Vos besoins, nos solutions clé en main.

Bénéficiez de l’expertise B2Ei et de notre offre sur mesure pour la mise en place de votre projet d’électromobilité.

Pour vos flottes de véhicules, vos visiteurs, vos clients et vos salariés, A vos marques, prêt, chargez !

Accompagnement :

Définition personnalisée de vos besoins

Diagnostic technique de vos installations électriques

Réalisation des notes de calcul électriques

Aménagement

Modifications de vos installations existantes :

Pose d’un tableau de protection IRVE (équipements CE/NF)

Travaux IRVE

Pose des bornes de recharge :

Réalisation des travaux d’infrastructure :

VRD

Tirage de câbles

Raccordements

Mise en service :

Paramétrage et mise en service de votre station de charge

Pilotage de charge de vos bornes

Formation aux outils de supervision

Maintenance

Qualité de service

Un large choix de bornes sélectionnées parmi les plus performantes du marché

Nos techniciens qualifiés IRVE

L’ENTREPRISE SCE :

La SCE est une entreprise familiale qui exerce depuis 1964 et emploie à ce jour 62 personnes. Illustrée par de nombreuses références, son savoir faire technique est reconnu.

Les points forts de notre société sont les interventions rapides, une activité diversifiée, une culture d’entreprise très forte basée sur la formation interne, et une structure souple et réactive misant sur l’autocontrôle et la responsabilité de chacun.

Qualifications : Qualibat et Qualifelec.

RENIELEC

L’entreprise a toujours fonctionné en se basant sur des valeurs fortes pour dépasser les attentes de ses clients.

Nous sommes toujours joignables — notre relation avec nos clients commence dès le premier jour et ne s’achève qu’une fois qu’ils sont pleinement satisfaits.

Quand vous faites appel à nos services, vous pouvez être sûr(e) que le résultat répondra à vos attentes et besoins.

