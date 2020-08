Elon Musk a proposé l’hyperloop au monde comme nouveau mode de transport. Il n’a volontairement pas déposé de brevet et a encouragé le développement de plusieurs équipes pour donner la vie à sa vision. Les États-Unis sont les premiers à communiquer sur un cadre réglementaire pour ce nouveau mode de transport.

CREDIT VIRGIN HYPERLOOP

Hyperloop One : Un enjeux politique

Virgin Hyperloop a très tôt souhaité convaincre le maximum de gouvernement. En effet, dans la mesure où il s’agit d’un tout nouveau moyen de transport, il était plutôt pertinent de mettre en concurrence les États qui sont très motivés à être les premiers à déployer ce moyen de transport du futur.

CREDIT VIRGIN HYPERLOOP

Les États dans la course sont prêts à aider au développement de cette technologie : Aux Etats-Unis, c’est 17 États qui ont motivé un intérêt et dans le monde il y a également l’Inde et l’Arabie Saoudite qui souhaitent être parmi les premiers à exploiter cette technologie du futur.

Dans ce contexte de crise, de plus en plus de pays voient en l’Hyperloop un grand projet capable de porter une nouvelle croissance et être un instrument de relance. C’est pourquoi les États-Unis ont souhaité avancer vite sur le cadre réglementaire en éditant un document officiel pour rendre l’hyperloop éligible aux prêts d’Etats.

Un Événement en direct pour faire le point.

« L’Hyperloop est une opportunité unique capable de mener le monde vers les moyens de transport du 21ème siècle. » Sir Richard Branson, fondateur du Groupe Virgin.

CREDIT VIRGIN HYPERLOOP

Depuis un an et demi, Virgin Hyperloop travaille avec le conseil NETT (l’instance gouvernementale pour le développement des moyens de Transport aux US) et la secrétaire d’Etat Elaine Chao pour faire avancer le sujet rapidement sur le plan réglementaire.

Une annonce commune a été réalisée pour préciser ce cadre réglementaire et pour entériner l’éligibilité de l’hyperloop au financement fédéral pour les projets par la voix de Finch Fulton, sous-secrétaire adjoint pour la politique des transports.

CREDIT VIRGIN HYPERLOOP

Sur le plan de l’emploi et de la croissance, l’hyperloop est identifié pour être un vivier important pour les emplois de fabrication et de développement intersectoriels – dans les secteurs de la construction, de l’aérospatiale, du rail, de l’automobile, de l’aviation, des véhicules électriques et du contrôle autonome.

Source: Virgin Hyperloop