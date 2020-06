De nombreux véhicules de luxe sont importés depuis l’étranger, le plus souvent d’Allemagne ou de Norvège dans le cas des voitures électriques. Certaines sociétés sont même spécialisées dans l’import de véhicule étranger et vous promettent des rabais importants. Tesla n’échappe pas à la règle mais si vous l’envisagez, voici une liste de précautions et des réponses à de nombreuses questions légitimes. Les véhicules Tesla Model X sont les premiers à susciter l’intérêt d’une telle procédure.

La Norvège: un Eldorado pour les Tesla?

Vous n’êtes pas sans savoir que la Norvège est connue comme l’Eldorado du véhicule électrique. Un pays où grâce aux primes gouvernementales et l’absence de droit de douane pour les constructeurs, il peut vous revenir moins cher de rouler en Tesla qu’en Audi A3. Nécessairement, envisager l’import d’une Tesla Model X depuis ce pays peut paraître tout naturel afin d’obtenir des économies.

Achetez une Tesla à l’étranger : les questions légitimes

En recourant à l’import d’une Tesla, vous pourrez vous poser ces questions légitimes:

La garantie Tesla est-elle internationale? Le véhicule est bien garanti en Norvège mais Quid du maintien de la couverture en Suisse ou en France?

L’accès aux superchargers de France est-il possible? Dans les mêmes conditions?

Tesla peut-il refuser le transfert de propriété parmi les services qui entourent l’usage du véhicule? Comme par exemple l’application ou le compte My Tesla.

Achetez une Tesla à l’étranger: nos réponses

En effet, Tesla vous accompagne dans cette procédure qui est commune et qui vise à accompagner le droit inaliénable à la propriété d’un bien.

Assistance au transfert de propriété

Notre processus de transfert de propriété soutient les nouveaux propriétaires ayant fait l’achat d’une Tesla auprès d’un particulier ou d’un tiers.



Pour demander un transfert de propriété, commencez par créer un compte Tesla. Envoyez ensuite un e-mail à AccountSupportEMEA@tesla.com avec la même adresse e-mail que vous avez utilisée pour la création de votre compte Tesla, en incluant les éléments suivants :

Copie couleur ou photo de votre permis de conduire ou de votre carte nationale d’identité

Copie ou photo de votre certificat d’immatriculation

Si vous vous enregistrez en tant qu’entreprise, veuillez inclure votre carte de visite avec votre nom et le nom de votre entreprise.

Adresse e-mail utilisée pour créer votre compte Tesla, qui sera liée à votre véhicule

Adresse e-mail

Numéro de téléphone

Type d’achat (auprès d’un particulier ou d’un tiers)

Une fois le transfert effectué, votre propriété sera enregistrée auprès de l’équipe Tesla. Vous pouvez utiliser votre application Tesla pour contrôler votre véhicule à distance et planifier vos entretiens.

Une garantie Tesla liée au continent d’achat

Il y a donc des limites à l’importation mais rien de pénalisant à vouloir envisager l’import d’un Tesla Model X depuis la Norvège.

Sur les factures d’achat Tesla, cette condition est rappelée en toutes lettres. Un acheteur étranger peut donc s’assurer de la présence de cette condition à la lecture de la facture d’origine du propriétaire Norvégien.

Pas de transfert de la gratuité aux superchargers

Là aussi, il est stipulé en toutes lettres sur l’interface Mytesla du propriétaire qui bénéficie actuellement de cet avantage, qu’il n’est pas transferable. Il n’y a rien de vraiment surprenant dans cette pratique dans la mesure où cette gratuité a toujours été indiqué comme un avantage commercial.