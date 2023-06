ACC, une première Gigafactory en France, un Pas de Géant pour l’industrie française

Il y a quelques mois, nous avons eu l’opportunité de discuter avec M. Frédéric Motte sur ses ambitieux projets d’implantation d’usines dans la région du Nord. Aujourd’hui, avec l’inauguration du premier site industriel déjà dans le rétroviseur, c’est le moment idéal pour revenir sur cette remarquable réussite française et faire le bilan des progrès réalisés.

L’inauguration de la première Gigafactory française

Dans le Pas-de-Calais, le secteur de la mobilité électrique a franchi une étape importante avec l’inauguration de la première gigafactory française, dédiée à la fabrication de batteries pour véhicules électriques. Cette initiative est menée par Automotive Cells Company (ACC), un consortium regroupant Stellantis, Mercedes-Benz et Saft Batteries, filiale de TotalEnergies.

Soutenue par 1,3 milliard d’euros d’aides publiques, cette méga-usine englobe plus de 60 000 m² d’ateliers au sein du premier des trois blocs de production qui sont désormais opérationnels. Ce premier bloc, doté d’une capacité de production maximale de 13,4 GWh, sera bientôt complété par deux autres, permettant d’atteindre une capacité de production de 40 GWh d’ici à 2030.

La production en attente de lancement

Bien que l’usine soit inaugurée, la production n’a pas encore débuté. Elle sera lancée plus tard dans l’année. Une fois à pleine capacité, ce premier bloc pourra produire 56 000 cellules par jour et 2,4 millions de modules par an. Cela représente suffisamment de batteries pour équiper entre 200 000 à 300 000 véhicules chaque année.

Des perspectives ambitieuses pour ACC

« Cette inauguration est l’aboutissement des efforts entrepris depuis plusieurs années pour créer ACC, avec l’objectif d’en faire un leader européen de l’industrie des batteries, sur la base d’une technologie développée en France, » a commenté Carlos Tavares, PDG de Stellantis.

Hauts-de-France : Terre d’accueil pour la production de batteries

La région Hauts-de-France ne se contente pas d’accueillir le site d’ACC. Avec trois autres projets en cours, elle aspire à devenir une véritable « Vallée des batteries ».

Le groupe sino-japonais AESC-Envision prévoit de fabriquer des batteries pour Renault à partir de 2025 dans une usine basée à Douai. Par ailleurs, deux autres projets ont été validés à Dunkerque. Le premier, porté par la start-up grenobloise Verkor, devrait être finalisé à la mi-2025. Le second, annoncé récemment par le groupe taiwanais ProLogium, vise un début de production pour 2026.

Vers une capacité de production de 120 GWh en 2030

La gigafactory d’ACC est prévue pour accueillir trois blocs, et devrait atteindre une capacité de production de 40 GWh de batteries à l’horizon 2030. L’usine prévoit d’employer environ 2000 personnes d’ici la fin de la décennie.

Avec un investissement total de 7,3 milliards d’euros, dont 1,28 milliard d’euros de fonds publics (846 millions d’euros français et 437 millions d’euros allemands), le projet ACC est l’un des plus ambitieux de l’industrie des batteries.

En prévoyant l’inauguration de deux nouvelles gigafactories en Allemagne (2025) et en Italie (2026), ACC compte porter sa production à 120 GWh dès 2030.

Le Symbole d’une Transition Énergétique en Marche

L’émergence de ces gigafactories en France symbolise une évolution majeure dans la transition énergétique du pays. En créant une chaîne d’approvisionnement locale pour les batteries de véhicules électriques, la France pourrait non seulement réduire sa dépendance envers les importations de batteries, mais aussi stimuler son économie et créer des emplois dans un secteur d’avenir.