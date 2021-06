Les meilleurs installateurs de borne de recharge à AIX-en-PROVENCE

Trouvez facilement le meilleur installateur de borne de recharge à AIX-en-PROVENCE en faisant appel à nos services.

Que vous soyez en collectivité ou en maison individuelle, nous vous aidons à trouver le professionnel adapté à vos besoins grâce au Guide Tesla Magazine qui référence nos partenaires qualifiés près de chez vous.

Que ce soit pour votre domicile, le siège de votre entreprise ou une demande de votre client, laissez-nous vos coordonnées et nous sélectionnerons avec vous l’installateur de borne de recharge à Aix-en-Provence, qui vous accompagnera dans la concrétisation de votre projet, depuis le financement jusqu’à l’installation.

Depuis le décret du 12 janvier 2017, toute installation de borne de recharge doit être réalisée par un professionnel de l’électricité ayant suivi une formation IRVE (Infrastructure de Recharge pour Véhicule Électrique) délivrée par un organisme accrédité garantissant la pose dans les règles et normes françaises en vigueurs.

A vos côtés pour vous conseiller et prendre en charge vos projets d’électricité générale en neuf et en rénovation. Un service de proximité pour toute la région PACA, pour la pose de bornes de recharge de véhicule électrique.

Je mets mon savoir-faire et mon expérience à votre service pour résoudre vos problèmes électriques ou réaliser la mise aux normes de votre tableau électrique.

Avis :

(Source : Google)

ERDE, installateur de borne à Aix-en-Provence

Vous avez décidé de passer à la voiture électrique ? Vous avez une voiture hybride ?

La voiture électrique se démocratise de plus en plus, c’est pour cela que l’entreprise d’électricité générale à Aix-en-Provence, ERDE, vous propose d’équiper les parkings avec des points de charge avec l’installation de bornes de recharge pour voitures électriques et hybrides.

Grâce à notre savoir-faire et notre expertise, nous vous conseillons le système de borne adapté à votre véhicule : EV (Electric Vehicle) ou PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle, pour hybride rechargeable).

Aujourd’hui, nous sommes en mesure de proposer des solutions aussi bien pour équiper une maison particulière que pour l’entreprise et copropriété. Implantés à Aix-en-Provence, nos électriciens se déplacent dans une zone de 50 km autour pour l’étude et la mise en œuvre de votre projet.