Tesla & Space X : ce qu’il ne fallait pas manquer cette semaine

Ce mardi 7 septembre sur Tesla Magazine, la rédaction vous propose un petit retour sur les articles parus au cours de la semaine précédente, et qui concernent l’actualité des deux entreprises emblématiques d’Elon Musk ; Nous sommes revenus sur les innovations qui assurent à Tesla de faire la course en tête : les nouvelles fonctionnalités de son appli, et les mises à jour du système Tesla Vision, qui rapprochent le constructeur californien de son objectif : le véhicule autonome. En attendant qu’il soit atteint, nous avons eu le plaisir de découvrir en détail la Model Y, grâce à une vidéo très complète du youtubeur Nicolas Tesla. Et pour compléter les étoiles que nous avions dans les yeux, nous avons pris des nouvelles de la constellation Starlink, déployée par Space X, et qui connecte toujours plus de monde.

Quelles sont les nouveautés de l’appli Tesla ? L’application mobile des propriétaires de Tesla a été mise à jour… avec de nouvelles fonctionnalités à la clé ! Elle est indisponible en Europe pour le moment, mais ça ne saurait tarder. Nous faisons le point pour vous. Lire l’article

Tesla Model Y: Une vidéo exceptionnelle pour la découvrir Le Youtubeur Nicolas Tesla a publié, en exclusivité, vendredi dernier, une vidéo en deux parties du fabuleux Tesla Model Y, depuis la livraison jusqu’à la présentation. Lire l’article

Starlink: Déjà 100 000 clients dans le monde Starlink est un projet porté par Elon Musk dont l’objectif est l’accès à Internet par satellite. Projet de Space X, il repose sur le déploiement d’une constellation de plusieurs milliers de satellites de télécommunications placés sur une orbite terrestre basse. Lire l’article